Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T16:27
https://ria.ru/20200527/1572070785.html
Синоптики предупредили о прохладном начале лета
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571601050_0:51:3072:1778_1036x0_80_0_0_b35dc7719ec56d5c1862ce3498acb929.jpg
РИА Новости

Синоптики предупредили о прохладном начале лета

16:27 27.05.2020
2633
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка на Красной площади в Москве
Девушка на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в столичном регионе в начале лета.
"По периферии антициклона у нас продолжится адвекция холодного воздуха, и с 1 июня в ночные часы плюс четыре-девять градусов по Цельсию", — отметила Позднякова.
Днем воздух прогреется до 11-16 градусов. Синоптик пояснила, что такие температуры более характерны для мая.
По словам Поздняковой, надолго холодная погода не задержится. Метеорологи ожидают, что к 5-6 июня дневная температура повысится до 20 градусов.
Ранее синоптик рассказала РИА Новости, что 30-31 мая в Москве ожидается по-июльски жаркая погода – до 25 градусов тепла.
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
Вчера, 12:22
Москвичам пообещали июльскую жару
190311
Обсудить 0
Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
Рекомендуем
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Россию ждет резкое похолодание
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
Москвичам пообещали июльскую жару
Нашивки сотрудников МЧС России
МЧС предупредило о грозах, ливнях и сильном ветре в Свердловской области
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве
Люди переходят улицу по пешеходному переходу в Москве
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Вирусолог объяснил, почему некоторые россияне невосприимчивы к COVID-19
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Военные учения украинской армии в Донецкой области
МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР
Устье Хероты со стороны моря
В Сочи переименовали реку Хероту
Эскиз космического корабля Crew Dragon
Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
Молодые люди отдыхают в районе Строгино в Москве
Собянин разъяснил правила прогулок и спорта на свежем воздухе
Сотрудник полиции проверяет документы у пассажира в поезде Московских центральных диаметров
Собянин рассказал о новых правилах ношения масок с 1 июня
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил работу Собянина по борьбе с коронавирусом
Воздушный парад Победы в Москве
В Кремле допустили возможность выходного в день парада Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
Лента новостейМолния