Синоптики предупредили о прохладном начале лета

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в столичном регионе в начале лета.
"По периферии антициклона у нас продолжится адвекция холодного воздуха, и с 1 июня в ночные часы плюс четыре-девять градусов по Цельсию", — отметила Позднякова.
Днем воздух прогреется до 11-16 градусов. Синоптик пояснила, что такие температуры более характерны для мая.
По словам Поздняковой, надолго холодная погода не задержится. Метеорологи ожидают, что к 5-6 июня дневная температура повысится до 20 градусов.
Ранее синоптик рассказала РИА Новости, что 30-31 мая в Москве ожидается по-июльски жаркая погода – до 25 градусов тепла.
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