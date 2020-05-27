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2020-05-27T14:40
https://ria.ru/20200527/1572063256.html
В Подмосковье рассказали о запасе средств индивидуальной защиты
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d7a0f28edf6d121e8b3b217db83428c.jpg
РИА Новости

В Подмосковье рассказали о запасе средств индивидуальной защиты

14:40 27.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинские маски. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Двухмесячный запас средств индивидуальной защиты, в частности респираторов и перчаток, сформирован в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"На сегодняшний день на складе порядка 400 тысяч защитных костюмов, которых хватит на 37 дней, 633 тысячи респираторов – на 70 дней, 111 тысяч защитных очков – на 28 дней, 400 тысяч пар бахил – на 36 дней, также достаточно перчаток, их хватит еще на два месяца", - говорится в сообщении.
Необходимый запас средств индивидуальной защиты строго контролируется во всех медицинских учреждениях региона, добавили в ведомстве.
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