В Подмосковье рассказали о запасе средств индивидуальной защиты

"На сегодняшний день на складе порядка 400 тысяч защитных костюмов, которых хватит на 37 дней, 633 тысячи респираторов – на 70 дней, 111 тысяч защитных очков – на 28 дней, 400 тысяч пар бахил – на 36 дней, также достаточно перчаток, их хватит еще на два месяца", - говорится в сообщении.