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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-27T12:30
https://ria.ru/20200527/1572051065.html
Китайско-российский центр по изучению ленинизма открыт в Гуанчжоу
https://cdn21.img.ria.ru/images/155538/10/1555381081_0:0:2520:1418_1036x0_80_0_0_35b6ba66b8e16bcff3ead0020eaae452.jpg
РИА Новости

Китайско-российский центр по изучению ленинизма открыт в Гуанчжоу

12:30 27.05.2020
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© РИА НовостиВладимир Ильич Ленин в своем кабинете в Горках. Фрагмент фотографии, сделанной в начале августа 1922 года
Владимир Ильич Ленин в своем кабинете в Горках. Фрагмент фотографии, сделанной в начале августа 1922 года
© РИА Новости
МОСКВА, 27 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайско-российский центр по изучению ленинизма открылся в Гуанчжоу. Он учрежден Гуандунским университетом иностранных языков и внешней торговли и Казанским федеральным университетом.
Проректор Гуандунского университета иностранных языков и внешней торговли Лю Хайчунь отметил, что теория и практика великого мыслителя и политика Владимира Ленина сыграли важную роль и имели весомое влияние в истории международного социалистического движения. Он призвал стимулировать китаизацию и осовременивание марксизма и ленинизма.
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Россия-Китай: ГлавноеГуанчжоу
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