Китайско-российский центр по изучению ленинизма открыт в Гуанчжоу

МОСКВА, 27 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайско-российский центр по изучению ленинизма открылся в Гуанчжоу. Он учрежден Гуандунским университетом иностранных языков и внешней торговли и Казанским федеральным университетом.
Проректор Гуандунского университета иностранных языков и внешней торговли Лю Хайчунь отметил, что теория и практика великого мыслителя и политика Владимира Ленина сыграли важную роль и имели весомое влияние в истории международного социалистического движения. Он призвал стимулировать китаизацию и осовременивание марксизма и ленинизма.