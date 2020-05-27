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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T12:19
https://ria.ru/20200527/1572050481.html
Во Владимирской области число излечившихся от коронавируса достигло 426
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1036x0_80_0_0_722bcd0852fe775217116d8a054347de.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области число излечившихся от коронавируса достигло 426

12:19 27.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Число пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции, во Владимирской области выросло до 426, из которых 51 - за последние сутки, сообщает администрация региона.
Во Владимирской области зарегистрировано 2434 случая заболевания, из них 55 подтвердились за последние сутки.
"В регионе выздоровели 426 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 26 мая – 51 человек", - говорится в сообщении.
Скончались в регионе 17 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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