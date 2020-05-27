Во Владимирской области число излечившихся от коронавируса достигло 426

ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Число пациентов, выздоровевших после Число пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции , во Владимирской области выросло до 426, из которых 51 - за последние сутки, сообщает администрация региона.

Во Владимирской области зарегистрировано 2434 случая заболевания, из них 55 подтвердились за последние сутки.

"В регионе выздоровели 426 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 26 мая – 51 человек", - говорится в сообщении.

Скончались в регионе 17 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус.