Во Владимирской области число излечившихся от коронавируса достигло 426

ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Число пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции, во Владимирской области выросло до 426, из которых 51 - за последние сутки, сообщает администрация региона.
Во Владимирской области зарегистрировано 2434 случая заболевания, из них 55 подтвердились за последние сутки.
"В регионе выздоровели 426 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 26 мая – 51 человек", - говорится в сообщении.
Скончались в регионе 17 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.