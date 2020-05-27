В Госдуме поддержали проект о расширении прав сотрудников ФСИН

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о праве сотрудников уголовно-исполнительной системы объявлять официальное предостережение заключённым.
Инициативу внесли в Госдуму в январе этого года глава комитета Василий Пискарев и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.
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Как отмечал ранее Пискарев, инициатива поможет устранить правовую коллизию, когда органы уголовно-исполнительной системы наряду с органами внутренних дел, прокуратуры и ФСБ являются субъектами профилактики правонарушений, но необходимых полномочий на применение данной меры воздействия, в отличие от указанных ведомств, не имеют.
По его словам, предостережение - важная мера профилактического воздействия на осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
В случае неисполнения требования, изложенного в официальном предостережении, лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
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