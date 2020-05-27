В Госдуме поддержали проект о расширении прав сотрудников ФСИН

По его словам, предостережение - важная мера профилактического воздействия на осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

В случае неисполнения требования, изложенного в официальном предостережении, лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в соответствии с действующим законодательством.