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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T11:06
https://ria.ru/20200527/1572045658.html
В Польше число выявленных случаев COVID-19 возросло до 22 303
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534376_0:315:3079:2047_1036x0_80_0_0_876229eb3d3d175610d50d2ebabfad8b.jpg
РИА Новости

В Польше число выявленных случаев COVID-19 возросло до 22 303

11:06 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 27 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в Польше увеличилось на 229 - до 22 303, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным минздрава, за отчетный период – с вечера вторника до утра среды - в стране выявлены 229 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество выявленных инфицированных составило 22 303.
Также за минувшую ночь скончался один пациент с коронавирусом. Общее количество летальных исходов составило 1 025.
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Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализирован 2320 человек, 79 007 находятся на карантине, 10 330 выздоровели.
С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПольшаГерманияВ мире
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