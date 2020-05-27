В Польше число выявленных случаев COVID-19 возросло до 22 303

Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве

ВАРШАВА, 27 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в Польше увеличилось на 229 - до 22 303, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за отчетный период – с вечера вторника до утра среды - в стране выявлены 229 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество выявленных инфицированных составило 22 303.

Также за минувшую ночь скончался один пациент с коронавирусом. Общее количество летальных исходов составило 1 025.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализирован 2320 человек, 79 007 находятся на карантине, 10 330 выздоровели.

С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.