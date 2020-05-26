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2020-05-26T21:44
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Разминирование в Донбассе возможно при стабильной ситуации, заявили в ДНР
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РИА Новости

Разминирование в Донбассе возможно при стабильной ситуации, заявили в ДНР

21:44 26.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Противоминные мероприятия в Донбассе возможны только при у условии стабильной ситуации на линии соприкосновения, приводит слова представителя ДНР в подгруппе по безопасности Алексея Никонорова пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ведомстве пояснили, что в ходе очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе подгруппой по безопасности обсуждался вопрос разминирования участков которые по ряду причин часто используются мирными жителями или представителями коммунальных служб и ремонтных бригад.
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Также в представительстве ДНР в СЦКК неоднократно заявляли о сложной ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских силовиков.
"Под противоминными мероприятиями подразумевается не только разминирование минных полей, но и взрывоопасных предметов – снарядов на значительной части территорий Республики, которая ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВФУ, пополняясь при этом новыми неразорвавшимися боеприпасами, и это дополнительная опасность для гражданского населения. Однако результативно провести противоминные мероприятия возможно только при стабильной ситуации с безопасностью", – сказал Никоноров.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНВ мире
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