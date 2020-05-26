Разминирование в Донбассе возможно при стабильной ситуации, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Противоминные мероприятия в Донбассе возможны только при у условии стабильной ситуации на линии соприкосновения, приводит слова представителя ДНР в подгруппе по безопасности Алексея Никонорова пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ведомстве пояснили, что в ходе очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе подгруппой по безопасности обсуждался вопрос разминирования участков которые по ряду причин часто используются мирными жителями или представителями коммунальных служб и ремонтных бригад.
Также в представительстве ДНР в СЦКК неоднократно заявляли о сложной ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских силовиков.
"Под противоминными мероприятиями подразумевается не только разминирование минных полей, но и взрывоопасных предметов – снарядов на значительной части территорий Республики, которая ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВФУ, пополняясь при этом новыми неразорвавшимися боеприпасами, и это дополнительная опасность для гражданского населения. Однако результативно провести противоминные мероприятия возможно только при стабильной ситуации с безопасностью", – сказал Никоноров.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.