Разминирование в Донбассе возможно при стабильной ситуации, заявили в ДНР

В ведомстве пояснили, что в ходе очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе подгруппой по безопасности обсуждался вопрос разминирования участков которые по ряду причин часто используются мирными жителями или представителями коммунальных служб и ремонтных бригад.

Также в представительстве ДНР в СЦКК неоднократно заявляли о сложной ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских силовиков.

"Под противоминными мероприятиями подразумевается не только разминирование минных полей, но и взрывоопасных предметов – снарядов на значительной части территорий Республики, которая ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВФУ, пополняясь при этом новыми неразорвавшимися боеприпасами, и это дополнительная опасность для гражданского населения. Однако результативно провести противоминные мероприятия возможно только при стабильной ситуации с безопасностью", – сказал Никоноров.