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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T21:52
https://ria.ru/20200526/1572031427.html
В Минобороны заявили о еще 98 военных, вылечившихся от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785730_0:310:2930:1958_1036x0_80_0_0_0e3a9556e3a1d9ed07f74836d01b5aab.jpg
РИА Новости

В Минобороны заявили о еще 98 военных, вылечившихся от COVID-19

21:37 26.05.2020 (обновлено: 21:52 26.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. За сутки после лечения в ВС РФ выздоровели от коронавирусной инфекции 98 военнослужащих, общая численность вылечившихся увеличилась до 3062 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровело 98 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3062 человек", - говорится в бюллетене.
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Также за прошедшие сутки среди гражданского персонала ВС РФ после прохождения лечения выздоровело семь человек. Общее число выздоровевших сотрудников гражданского персонала (нарастающим итогом) увеличилась до 226 человек.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.
На 26 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях выявлены 1520 военных с положительными результатами тестов на COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 623 военных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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