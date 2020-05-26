В Минобороны заявили о еще 98 военных, вылечившихся от COVID-19

Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. За сутки после лечения в За сутки после лечения в ВС РФ выздоровели от коронавирусной инфекции 98 военнослужащих, общая численность вылечившихся увеличилась до 3062 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровело 98 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3062 человек", - говорится в бюллетене.

Также за прошедшие сутки среди гражданского персонала ВС РФ после прохождения лечения выздоровело семь человек. Общее число выздоровевших сотрудников гражданского персонала (нарастающим итогом) увеличилась до 226 человек.

В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.

На 26 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях выявлены 1520 военных с положительными результатами тестов на COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 623 военных.