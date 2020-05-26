Путин обратил внимание главы Брянской области на проблему питьевой воды

"Что касается ваших просьб по поводу школы и еще одного больничного корпуса, то, конечно, я такое поручение правительству дам, мы вас поддержим. Но давайте так, чтобы это было все-таки на условиях софинансирования. Потому что то, что я вижу по бумагам, которые вы прислали, там вы просите целиком и полностью за счет федерального бюджета. Мне кажется, что будет правильно, если это будет совместной работой, в том числе и за счет региональных средств", - заключил президент.