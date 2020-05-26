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2020-05-26T17:06
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Путин обратил внимание главы Брянской области на проблему питьевой воды
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РИА Новости

Путин обратил внимание главы Брянской области на проблему питьевой воды

17:06 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Брянской области Александра Богомаза обратить особое внимание на вопросы обеспечения жителей региона качественной питьевой водой, а также на уровень доходов населения и развитие строительства, в том числе жилищного.
"Александр Васильевич, нужно обратить внимание, конечно, на проблемы обеспечения качественной питьевой водой людей, проживающих в Брянской области, - вы знаете об этих проблемах; на доходы населения и на жилищное строительство - на строительство в целом и на жилищное, в том числе", - заявил Путин во вторник в ходе рабочей встречи с главой региона, которая прошла в режиме видеоконференции.
Он также пообещал поддержку федерального центра по линии создания нескольких объектов социальной инфраструктуры в регионе.
"Что касается ваших просьб по поводу школы и еще одного больничного корпуса, то, конечно, я такое поручение правительству дам, мы вас поддержим. Но давайте так, чтобы это было все-таки на условиях софинансирования. Потому что то, что я вижу по бумагам, которые вы прислали, там вы просите целиком и полностью за счет федерального бюджета. Мне кажется, что будет правильно, если это будет совместной работой, в том числе и за счет региональных средств", - заключил президент.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз
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Александр БогомазВладимир ПутинБрянская область
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