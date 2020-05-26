Житель Ростовской области сам разбил голову при задержании, заявили в МВД

"Мужчины стали вести себя агрессивно и при попытке доставить их в территориальный орган внутренних дел оказали сопротивление. При помещении одного из мужчин в отсек для задержанных в служебный автомобиль он умышленно причинил себе телесные повреждения", - говорится в комментарии областного главка МВД России.