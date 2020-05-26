Житель Ростовской области сам разбил голову при задержании, заявили в МВД

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Житель станицы Вешеской Ростовской области специально сам причинил себе телесные повреждения во время задержания полицией, говорится в комментарии ГУМВД России по области, предоставленном РИА Новости.
Ранее новостной портал "Ростов главный" опубликовал видео, на котором мужчина с травмой головы и залитым кровью лицом рассказывает, что 25 мая его вызвал ответственный по делам несовершеннолетних из-за того, что его сын "гулял не в том месте". После того как мужчина отказался предъявить удостоверение личности, которого у него с собой не было, с его слов, полицейские скрутили руки сыну, а ему "разбили голову и чуть не сломали в колене ногу" и закрыли обоих в автозаке.
По данным ГУМВД России по Ростовской области, в полицию поступило сообщение о незаконном проникновении несовершеннолетних в один из домов в станице Вешенской. Инспекторы по делам несовершеннолетних вызвали родителей подростков. При этом отец и брат одного из правонарушителей, по данным полиции, были без средств индивидуальной защиты, а на требование предъявить документы ответили отказом.
"Мужчины стали вести себя агрессивно и при попытке доставить их в территориальный орган внутренних дел оказали сопротивление. При помещении одного из мужчин в отсек для задержанных в служебный автомобиль он умышленно причинил себе телесные повреждения", - говорится в комментарии областного главка МВД России.
Полицейские вызвали скорую, которая оказала задержанному первую медицинскую помощь. В отношении мужчин составлены административные протоколы. "Во время задержания сотрудники полиции телесные повреждения не причиняли. Предварительно, в действиях полицейских нарушения не усматриваются", - отмечается в сообщении.