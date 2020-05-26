Жители Баварии смогут получать результаты тестов на COVID-19 за 48 часов

БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Правительство немецкой Баварии разработало концепцию расширения тестирования населения на COVID-19, медперсонал и соцработники получат приоритет, люди с симптомами болезни смогут получить результат тестов за 48 часов, заявил глава кабмина региона Маркус Зёдер.
"Мы разработали концепцию тестирования. Никаких случайных тестов, а четкая стратегия тестирования, которая улучшит ситуацию. Четкий приоритет тестирования на добровольной основе будет отдан медицинскому персоналу, соцработникам в домах престарелых или приютах для людей с ограниченными возможностями - как для персонала, так и для тех, кто там находится", - заявил он на брифинге во вторник после заседания кабмина, который транслировало немецкое ТВ.
По его словам, также учителям и воспитателям в детсадах будут предоставлены "широкие" возможности тестирования.
"Мы также делаем один шаг далее - мы выстраиваем в Баварии новую систему. Тот, у кого есть симптомы (COVID-19), получит в будущем гарантию, что в течение суток ему сделают тест, а результаты будут готовы через 48 часов", - заявил он.
Те, у кого нет симптомов, могут рассчитывать на тест в течение 48 часов и на результаты в течение одной недели. Наконец, Бавария также планирует расширить штат сотрудников минздрава - в региональной системе будут созданы дополнительные тысяча рабочих мест в здравоохранении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.