Жители Баварии смогут получать результаты тестов на COVID-19 за 48 часов

"Мы разработали концепцию тестирования. Никаких случайных тестов, а четкая стратегия тестирования, которая улучшит ситуацию. Четкий приоритет тестирования на добровольной основе будет отдан медицинскому персоналу, соцработникам в домах престарелых или приютах для людей с ограниченными возможностями - как для персонала, так и для тех, кто там находится", - заявил он на брифинге во вторник после заседания кабмина, который транслировало немецкое ТВ.