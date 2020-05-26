В Петербурге умерли еще 12 человек с коронавирусом

"Среди них - пять женщин от 59 до 89 лет и семь мужчин от 43 до 90 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19…. Подтверждена смерть от новой коронавирусной инфекции одного медицинского работника. Всего комиссией 25 мая было рассмотрено 20 случаев летальных исходов", - говорится в сообщении.