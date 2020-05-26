В Петербурге умерли еще 12 человек с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, подтвердила еще 12 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Среди них - пять женщин от 59 до 89 лет и семь мужчин от 43 до 90 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19…. Подтверждена смерть от новой коронавирусной инфекции одного медицинского работника. Всего комиссией 25 мая было рассмотрено 20 случаев летальных исходов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациенты скончались в апреле – начале мая. Умершие пациенты имели ряд заболеваний, осложнивших течение основного заболевания: гипертоническую болезнь, сахарный диабет, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, ожирение, гепатит, панкреатит, патологии головного мозга, онкологическое заболевание.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 363 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 14 076 случаев заражения COVID-19. Умерли 150 человек. Выздоровели 3744 человека.
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