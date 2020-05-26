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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T15:16
https://ria.ru/20200526/1572010134.html
В Орловской области возбудили дело из-за очага COVID-19 в доме ветеранов
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

В Орловской области возбудили дело из-за очага COVID-19 в доме ветеранов

15:16 26.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
БРЯНСК, 26 мая - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего вспышку заражения коронавирусной инфекцией в Крупышенском доме ветеранов в Орловской области, сообщает СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 сотрудников и постояльцев Крупышенского доме ветеранов", - говорится в сообщении.
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Следствие предварительно установило, что в мае 2020 года в БУ ОО "Центр социального обслуживания населения Дмитровского района" выявлен очаг заражения COVID-19. В числе заболевших четыре сотрудника и 22 постояльца заведения.
По данным следствия, распространение заболевания стало возможным из-за несоблюдения в учреждении санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности.
В настоящее время в учреждении работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.
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По информации оперативного штаба, на 26 мая в Орловской области зарегистрированы 1942 случая заражения коронавирусом. Общее число больных в регионе составило 973 человека, 953 выздоровели. По предварительной информации, 23 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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