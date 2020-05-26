В Орловской области возбудили дело из-за очага COVID-19 в доме ветеранов

БРЯНСК, 26 мая - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего вспышку заражения Следствие возбудило уголовное дело из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего вспышку заражения коронавирусной инфекцией в Крупышенском доме ветеранов в Орловской области , сообщает СУСК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 сотрудников и постояльцев Крупышенского доме ветеранов", - говорится в сообщении.

Следствие предварительно установило, что в мае 2020 года в БУ ОО "Центр социального обслуживания населения Дмитровского района" выявлен очаг заражения COVID-19. В числе заболевших четыре сотрудника и 22 постояльца заведения.

По данным следствия, распространение заболевания стало возможным из-за несоблюдения в учреждении санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности.

В настоящее время в учреждении работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.

По информации оперативного штаба, на 26 мая в Орловской области зарегистрированы 1942 случая заражения коронавирусом. Общее число больных в регионе составило 973 человека, 953 выздоровели. По предварительной информации, 23 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.