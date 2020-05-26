Главконтроль Москвы получил 2,5 тысячи обращений по обжалованиям штрафов

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Около 4 тысяч обращений получил Главконтроль Москвы по режиму самоизоляции, из них порядка 2,5 тысячи - по обжалованиям штрафов, сообщил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Он отметил, что на данный момент есть 236 обращений в суд на приложение "Социальный мониторинг".

"Мы все равно очень внимательно мониторим всю ситуацию с обращениями, с жалобами граждан на "Социальный мониторинг", видим, что есть штрафы, когда человек ездил в КТ-центр, есть случаи, когда человек попал в стационар и там находился. И у нас всего обращений таких различных, в том числе связанных с неудобством обращений с приложением "Социальный мониторинг", около 4 тысяч. Но из них обращений, связанных непосредственно с жалобами на неправильный штраф на сегодняшний день где-то 2,5 тысячи. Но если мы соотносим это с количеством штрафов - 54 тысячи, - то это достаточно маленький процент, это не больше 3% от всего объема", - сказал Данчиков в эфире "Эхо Москвы"

Он также отметил, что москвичи с коронавирусом, ОРВИ и проживающие с ними начали оспаривать штрафы за нарушение обязательной изоляции.

По его словам, как только человек получил электронное уведомление о нарушении, он может, не дожидаясь бумажного уведомления, которое идёт в течение 2 месяцев, обратиться в главное контрольное управление. Это можно сделать письмом или оставить жалобу на портале mos.ru. Там же можно приложить подтверждающие документы. Он также отметил, что скоро на сайте появится функция видеосвязи для разбора жалоб.

"Если гражданин желает поучаствовать в рассмотрении жалобы, то в ближайшее время будет введен функционал видео-конференции, где можно будет подключиться, заранее договорившись о времени рассмотрения, и в обычном режиме обсудить. Но при всём при этом, если вы составили жалобу и приложили все документы и доказательства, например, информацию, что вы были в КТ-центре или медучреждении, то эта жалоба мгновенно будет рассмотрена в течение дня, и по ней будет принято решение об отмене штрафа",- сказал Данчиков.

Он отметил, что уже было отменено 438 ночных штрафов. Также, по его словам, выявили порядка 170 штрафов, где есть подтверждение, что люди были в медучреждении, и порядка 200 обращений, где граждане находились в стационаре и поменяли свой статус с домашнего лечения на лечение в стационаре. "По таким мы уже в ближайшие дни, сегодня-завтра, принимаем решение и их аннулируем", - сказал Данчиков.