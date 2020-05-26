"Командование ООН" в Корее обвинило в нарушении перемирия обе стороны

ТОКИО, 26 мая - РИА Новости. Действующее под эгидой Действующее под эгидой США так называемое "Командование ООН " в Корее в связи с недавней перестрелкой в демилитаризованной зоне между Севером и Югом обвинило южнокорейских военных, так и армию КНДР в нарушении соглашения о перемирии, которое было заключено после войны 1950-1953 годов.

Как сообщалось ранее, 3 мая между КНДР и Южной Корей произошла перестрелка через военно-демаркационную линию между ними, о пострадавших сообщений не поступало.

"Командование ООН в Корее завершило расследование инцидента в ДМЗ между северной и южной Кореей и пришло к выводу, что как КНА (Корейская народная армия), так и вооруженные силы Республики Корея нарушили соглашение о перемирии перестрелкой через военно-демаркационную линию", - заявил официальный представитель "командования" Ли Питерс.

Twitter. Видеозапись его заявления распространена в Facebook

Официально у ООН нет вооруженного контингента в Корее и "командование ООН" там не имеет мандата всемирной организации. В то же время оно сохраняется в Южной Корее как наследие Корейской войны 1950-1953 годов под эгидой США, которые воевали там под флагом ООН.

Министерство обороны Южной Кореи выразило сожаление по поводу выводов, которые озвучил Ли Питерс. "Выражаем сожаление, что результаты нынешнего расследования командования ООН опубликованы без реального расследования выстрелов северокорейской армии", - приводит информационное агентство Рёнхап заявление военного ведомства. По его разъяснениям, военные Южной Кореи действовали по инструкции в ответ на стрельбу со стороны Севера.