Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T14:20
https://ria.ru/20200526/1572005740.html
"Командование ООН" в Корее обвинило в нарушении перемирия обе стороны
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912687_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_e3510017a79c4d148b3f84ecdea048b5.jpg
РИА Новости

"Командование ООН" в Корее обвинило в нарушении перемирия обе стороны

14:20 26.05.2020
1171
© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи
© AP Photo / Ahn Young-joon
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи. Архивное фото
ТОКИО, 26 мая - РИА Новости. Действующее под эгидой США так называемое "Командование ООН" в Корее в связи с недавней перестрелкой в демилитаризованной зоне между Севером и Югом обвинило южнокорейских военных, так и армию КНДР в нарушении соглашения о перемирии, которое было заключено после войны 1950-1953 годов.
Как сообщалось ранее, 3 мая между КНДР и Южной Корей произошла перестрелка через военно-демаркационную линию между ними, о пострадавших сообщений не поступало.
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи. 3 мая 2020
3 мая, 05:55
На границе Южной Кореи и КНДР произошла перестрелка
"Командование ООН в Корее завершило расследование инцидента в ДМЗ между северной и южной Кореей и пришло к выводу, что как КНА (Корейская народная армия), так и вооруженные силы Республики Корея нарушили соглашение о перемирии перестрелкой через военно-демаркационную линию", - заявил официальный представитель "командования" Ли Питерс.
Видеозапись его заявления распространена в Facebook и Twitter.
Официально у ООН нет вооруженного контингента в Корее и "командование ООН" там не имеет мандата всемирной организации. В то же время оно сохраняется в Южной Корее как наследие Корейской войны 1950-1953 годов под эгидой США, которые воевали там под флагом ООН.
Министерство обороны Южной Кореи выразило сожаление по поводу выводов, которые озвучил Ли Питерс. "Выражаем сожаление, что результаты нынешнего расследования командования ООН опубликованы без реального расследования выстрелов северокорейской армии", - приводит информационное агентство Рёнхап заявление военного ведомства. По его разъяснениям, военные Южной Кореи действовали по инструкции в ответ на стрельбу со стороны Севера.
050000
Обсудить 0
Южная КореяКНДРООНСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
Лавров: заявления США по Гонконгу пронизаны чувством вседозволенности
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы
Появилось видео пролета Су-30 и F-16 над иранским танкером
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров прокомментировал попытки давления США на Китай из-за Гонконга
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп недоволен действиями Китая в отношении Гонконга
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
США допустили скорое введение санкций против "Северного потока — 2"
Виды Гонконга
В США заявили, что могут ввести санкции против Китая из-за Гонконга
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Гонконга
Компрессорная станция
Германия направила газ по "Ямал — Европе" реверсом в Польшу
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин кинул ручку на стол во время совещания
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН, созданный для облета стран — участниц Договора по открытому небу (The Treaty on Open Skies)
В МИД ответили на претензии США по Договору по открытому небу
Боец спецподразделения в Багдаде
Иракские силовики объявили о ликвидации главаря ИГ*
Путин: Пик у нас, по мнению специалистов, считается пройденным
Россия прошла пик распространения коронавируса, заявил Путин
АЗС
Цены производителей на бензин упали на 22,4%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния