Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T13:45
https://ria.ru/20200526/1572003731.html
Власти Афганистана призвали продлить режим прекращения огня
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564792661_86:190:2755:1691_1036x0_80_0_0_858b8e25a1e3944506fd5268e7f7558e.jpg
РИА Новости

Власти Афганистана призвали продлить режим прекращения огня

13:45 26.05.2020
112
© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащие афганской национальной армии
Военнослужащие афганской национальной армии
© AP Photo / Rahmat Gul
Военнослужащие афганской национальной армии. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Власти Афганистана призывают радикальное движение "Талибан" продлить режим прекращения огня, введенный по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), для обеспечения обмена пленными, заявил на пресс-конференции представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал.
"Движение "Талибан" должно продлить режим прекращения огня, чтобы подготовить почву для освобождения пленных… Продление режима прекращения огня является важным, и правительство Афганистана готово продлевать этот режим", - приводит слова Фейсала телеканал Tolo News.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
23 мая, 23:18
Президент Афганистана поприветствовал решение талибов прекратить огонь
Представитель совета национальной безопасности страны также отметил, что прекращение огня, освобождение заключенных и переговоры взаимосвязаны и должны происходить одновременно. Он призвал талибов исполнять свои обязательства, в том числе в вопросе освобождения пленных.
Ранее сообщалось, что после окончания праздника режим прекращения огня будет продлен еще на неделю.
Ранее движение "Талибан" объявило о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Президент Афганистана Ашраф Гани приветствовал это и поручил силам безопасности страны также соблюдать режим прекращения огня. В воскресенье Гани распорядился освободить до 2 тысяч членов радикального движения "Талибан".
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
24 мая, 11:53
Афганистан ускорит освобождение талибов из тюрем
100000
Обсудить 0
АфганистанКатарТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров подтвердил готовность Москвы помочь Кабулу в борьбе с COVID-19
Боец спецподразделения в Багдаде
Иракские силовики объявили о ликвидации главаря ИГ*
Медик
В ВОЗ рассказали о последствиях отказа США финансировать организацию
Тест на коронавирус
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 11 тысяч
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Афганистан ускорит освобождение талибов из тюрем
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
ЕС договорился с Сербией и Черногорией о сотрудничестве по охране границ
Военнослужащий временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL)
В Ливане обстреляли финский военный патруль
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране за сутки выявили 1787 случаев заражения коронавирусом
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Гонконга
Парламент Донецкой народной республики
В ДНР приняли закон, запрещающий героизацию и реабилитацию ОУН-УПА*
Киев
В Киеве заявили о начале работы над проектом восстановления Донбасса
Военнные в Донбассе
В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи
"Командование ООН" в Корее обвинило в нарушении перемирия обе стороны
Армен Саркисян
Президент Армении надеется на усиление интеграции ЕАЭС на фоне пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния