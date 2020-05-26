Власти Афганистана призвали продлить режим прекращения огня

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Власти Афганистана призывают радикальное движение "Талибан" продлить режим прекращения огня, введенный по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), для обеспечения обмена пленными, заявил на пресс-конференции представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал.
"Движение "Талибан" должно продлить режим прекращения огня, чтобы подготовить почву для освобождения пленных… Продление режима прекращения огня является важным, и правительство Афганистана готово продлевать этот режим", - приводит слова Фейсала телеканал Tolo News.
Представитель совета национальной безопасности страны также отметил, что прекращение огня, освобождение заключенных и переговоры взаимосвязаны и должны происходить одновременно. Он призвал талибов исполнять свои обязательства, в том числе в вопросе освобождения пленных.
Ранее сообщалось, что после окончания праздника режим прекращения огня будет продлен еще на неделю.
Ранее движение "Талибан" объявило о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Президент Афганистана Ашраф Гани приветствовал это и поручил силам безопасности страны также соблюдать режим прекращения огня. В воскресенье Гани распорядился освободить до 2 тысяч членов радикального движения "Талибан".
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