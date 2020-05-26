В Иране за сутки выявили 1787 случаев заражения коронавирусом

ТЕГЕРАН, 26 мая – РИА Новости. Иран за прошедшие сутки выявил 1787 новых случаев заражения коронавирусом, 57 человек скончались, сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.
"С учетом этих данных общее число заразившихся достигло 139 511. К счастью, уже выздоровели 109 437 человек. В то же время скончались 7 508", - сказал он в эфире телеканала IRINN, озвучивая ежедневную статистику по коронавирусу, которая ведется с 19 февраля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.