В Иране за сутки выявили 1787 случаев заражения коронавирусом

"С учетом этих данных общее число заразившихся достигло 139 511. К счастью, уже выздоровели 109 437 человек. В то же время скончались 7 508", - сказал он в эфире телеканала IRINN, озвучивая ежедневную статистику по коронавирусу, которая ведется с 19 февраля.