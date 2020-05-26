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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T12:57
https://ria.ru/20200526/1572000589.html
В Иране за сутки выявили 1787 случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591741_0:190:2967:1859_1036x0_80_0_0_1e5941b42d928c0410059321e41e6042.jpg
РИА Новости

В Иране за сутки выявили 1787 случаев заражения коронавирусом

12:57 26.05.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 26 мая – РИА Новости. Иран за прошедшие сутки выявил 1787 новых случаев заражения коронавирусом, 57 человек скончались, сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.

"С учетом этих данных общее число заразившихся достигло 139 511. К счастью, уже выздоровели 109 437 человек. В то же время скончались 7 508", - сказал он в эфире телеканала IRINN, озвучивая ежедневную статистику по коронавирусу, которая ведется с 19 февраля.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИранВ мире
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