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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T12:55
https://ria.ru/20200526/1572000468.html
Число выздоровевших от коронавируса в Южной Осетии достигло 22
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570783383_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_266ad9558d49bd77cef80ef95140dfa4.jpg
РИА Новости

Число выздоровевших от коронавируса в Южной Осетии достигло 22

12:55 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЦХИНВАЛ, 26 мая - РИА Новости. Число выздоровевших от коронавируса в Южной Осетии достигло 22 человек, сообщает Юго-Осетпотребнадзор.
Ранее сообщалось, что в Южной Осетии лабораторно подтверждены 37 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Семь пациентов выздоровели.
"Всего за весь период выписано 22 человека с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, все они полностью выздоровели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в республике нет новых случаев COVID-19.
Ранее правительство республики приняло решение продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией.
Медицинский работник возле пациентов
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При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЮжная ОсетияВ мире
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