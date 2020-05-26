ЦХИНВАЛ, 26 мая - РИА Новости. Число выздоровевших от коронавируса в Южной Осетии достигло 22 человек, сообщает Юго-Осетпотребнадзор.
Ранее сообщалось, что в Южной Осетии лабораторно подтверждены 37 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Семь пациентов выздоровели.
"Всего за весь период выписано 22 человека с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, все они полностью выздоровели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в республике нет новых случаев COVID-19.
Ранее правительство республики приняло решение продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией.
При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.