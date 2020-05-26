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2020-05-26T12:46
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Лукашенко потребовал от правительства следить за ситуацией с ценами
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РИА Новости

Лукашенко потребовал от правительства следить за ситуацией с ценами

12:46 26.05.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства следить за ситуацией с ценами на внутреннем рынке, подчеркнув, что "рынок далеко не все и не всегда регулирует", и привел в пример решение России по ограничению ввоза ряда нефтепродуктов.
В понедельник российское правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля до 1 октября. При необходимости профильные ведомства могут до 15 июня изменить срок действия запрета на импорт топлива.
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"Не надо тут рассуждений по поводу того, что рынок все отрегулирует. Мы уже с вами в рынке немало проработали и понимаем, что рынок далеко не все и не всегда регулирует. Но сейчас случай особый. И посмотрите: очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли, Россия даже топливо уже запретила ввозить на внутренний рынок. Вот вам и весь рынок", - заявил Лукашенко во вторник в Минске, заслушивая доклад о ситуации на потребительском рынке страны. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии.
Лукашенко отметил, что не единожды обращал внимание, и особенно министерства антимонопольного регулирования и торговли, на то, что нельзя просто созерцать и спокойно наблюдать за тем, что где-то необоснованно растут цены. "Мы не должны за этим процессом спокойно наблюдать. Мы должны изучать ситуацию, вмешиваться, анализировать и, если нужно, вмешиваясь, исправлять ее", - заявил он.
Президент заметил, что "несмотря на то, что у нас в принципе с торговлей в магазинах и так далее вроде все терпимо", но тем не менее хотел бы от правительства услышать оценку ситуации, которая складывается на потребительском рынке. "И услышать прогноз развития потребительского рынка и направления этого развития, особенно в плане ценообразования. Особое внимание прошу обратить на товары первой необходимости, социально значимые товары, без которых люди обойтись не могут, особенно в условиях эпидемии", - заявил глава белорусского государства.
"Регулируют цены, запрещали вывоз в той же России средств защиты врачей - масок, респираторов, дезинфицирующих средств и так далее. И я в этом плане их не осуждаю. Они четко понимают интересы своего народа", - добавил
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Многие страны ввели карантин и ограничения на передвижения граждан и въезд иностранцев, чтобы ограничить распространение инфекции. Белоруссия карантин не вводила и борется с инфекцией очагово, выявляя и изолируя инфицированных и их контакты.
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