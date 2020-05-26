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2020-05-26T12:40
https://ria.ru/20200526/1571999438.html
На вандала, громившего мемориал в Подмосковье, завели дело
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РИА Новости

На вандала, громившего мемориал в Подмосковье, завели дело

12:40 26.05.2020
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Подмосковные полицейские завели уголовное дело о вандализме после публикации видео, на котором мужчина громит мемориал в подмосковной Черноголовке, рассказала журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина, лицо которого скрыто капюшоном, напал на мемориал, посвященный Великой Отечественной войне. Вандал ногами сломал венок в виде красной звезды и раскидал цветы, оставленные у мемориала. Сообщалось, что вандалом оказался 37-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции.
"По факту осквернения обелиска Воинской славы в городском округе Черноголовка возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм", – сообщила она.
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ЧерноголовкаТатьяна ПетроваПроисшествия
Популярные комментарии
Это не вандал! Вандал не занимался политическими делами против своего народа. Этот человек нелюдь, поправший и осквернивший память предков, выраженный в виде памятника в благодарность от своих потомков.
26 мая, 12:59
INInter Net
3700000
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