На вандала, громившего мемориал в Подмосковье, завели дело

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Подмосковные полицейские завели уголовное дело о вандализме после публикации видео, на котором мужчина громит мемориал в подмосковной Черноголовке, рассказала журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина, лицо которого скрыто капюшоном, напал на мемориал, посвященный Великой Отечественной войне. Вандал ногами сломал венок в виде красной звезды и раскидал цветы, оставленные у мемориала. Сообщалось, что вандалом оказался 37-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции.
"По факту осквернения обелиска Воинской славы в городском округе Черноголовка возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм", – сообщила она.