На вандала, громившего мемориал в Подмосковье, завели дело

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина, лицо которого скрыто капюшоном, напал на мемориал, посвященный Великой Отечественной войне. Вандал ногами сломал венок в виде красной звезды и раскидал цветы, оставленные у мемориала. Сообщалось, что вандалом оказался 37-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции.