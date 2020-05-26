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2020-05-26T12:44
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В СФ хотят разрешить региональным заксобраниям голосовать дистанционно
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РИА Новости

В СФ хотят разрешить региональным заксобраниям голосовать дистанционно

12:44 26.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Совете Федерации предложили в связи с ситуацией с коронавирусом разрешить региональным законодательным собраниям проводить заседания и голосовать дистанционно.
"Обеспечить возможность проведения заседаний законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований в дистанционном режиме. Предусмотреть норму, устанавливающую, что заседание может быть проведено в дистанционном режиме, сохраняя при этом общую норму о правомочности заседания", - говорится в предложениях комитета Совфеда по региональной политике и федеративному устройству в перечень мероприятий СФ по совершенствованию законодательства в связи с пандемией, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Эту норму сенаторы предлагают распространить и на представительные органы муниципальных образований.
"В ситуации пандемии, когда высока вероятность заражения депутатского корпуса, необходимо предусмотреть возможность проведения заседаний в дистанционном режиме и, соответственно, верификации решений депутатов, принятых в таком формате. От ситуаций, подобных нынешней, мы не застрахованы, а законодательные органы должны работать как часы, без перебоев и решать оперативные вопросы, в том числе, корректировки бюджетов", - заявил РИА Новости председатель комитета Олег Мельниченко.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
25 мая, 09:23
После "предзащиты". Памфилова о дистанционном голосовании по Конституции
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Олег МельниченкоСовет Федерации РФПолитика
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