В СФ хотят разрешить региональным заксобраниям голосовать дистанционно

"Обеспечить возможность проведения заседаний законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований в дистанционном режиме. Предусмотреть норму, устанавливающую, что заседание может быть проведено в дистанционном режиме, сохраняя при этом общую норму о правомочности заседания", - говорится в предложениях комитета Совфеда по региональной политике и федеративному устройству в перечень мероприятий СФ по совершенствованию законодательства в связи с пандемией, которые есть в распоряжении РИА Новости.