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2020-05-26T12:30
https://ria.ru/20200526/1571998672.html
Полиция проверит сообщение о брошенных питомцах зоопарка во Владивостоке
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РИА Новости

Полиция проверит сообщение о брошенных питомцах зоопарка во Владивостоке

12:30 26.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Полиция организовала проверку из-за брошенных владельцем зоопарка во Владивостоке животных, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Полицейские проверяют размещенную в СМИ информацию о брошенных питомцах контактного зоопарка во Владивостоке, где владелец оставил животных в помещении без еды и питья.
"Руководством УМВД России по городу Владивостоку назначена проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям владельца контактного зоопарка", - сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Ранее мэрия сообщила, что собственники контактного зоопарка во Владивостоке, снимавшие помещение в городском океанариуме, задолжали за аренду и оставили животных в клетках без еды, среди найденных зверей - еноты, дикобразы, филин и попугаи. Они провели несколько дней без пищи и ухода, пока их не обнаружили сотрудники океанариума, сейчас они ухаживают за животными.
ООО "Планета" - владельцы зоопарка - от всех предложений рассрочки отказались и на прошлой неделе съехали, отмечала мэрия. В океанариуме РИА Новости сообщили, что владельцы зоопарка вышли на связь и хотят забрать зверей. Прокуратура начала проверку.
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