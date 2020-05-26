Полиция проверит сообщение о брошенных питомцах зоопарка во Владивостоке

Полицейские проверяют размещенную в СМИ информацию о брошенных питомцах контактного зоопарка во Владивостоке, где владелец оставил животных в помещении без еды и питья.

"Руководством УМВД России по городу Владивостоку назначена проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям владельца контактного зоопарка", - сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.

Ранее мэрия сообщила, что собственники контактного зоопарка во Владивостоке, снимавшие помещение в городском океанариуме, задолжали за аренду и оставили животных в клетках без еды, среди найденных зверей - еноты, дикобразы, филин и попугаи. Они провели несколько дней без пищи и ухода, пока их не обнаружили сотрудники океанариума, сейчас они ухаживают за животными.