Молдавия организует семь чартерных рейсов в Россию

КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Власти Власти Молдавии приняли решение организовать семь чартерных рейсов в Москву в период с 29 мая по 16 июня, сообщает пресс-служба Гражданского органа авиации республики.

"Орган гражданской авиации информирует об утверждении чартерных рейсов в период с 29 мая по 16 июня, которые будут осуществлять авиакомпании Air Moldova и Fly One", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

В частности, Air Moldova организует рейс Кишинев-Москва-Кишинев 2 июня. Рейсы компании Fly One будут 3, 5, 7, 9, 11 и 13 июня.

Ранее власти Молдавии сообщили о 7147 зарегистрированных случаях коронавируса , 261 из которых стал летальным.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.