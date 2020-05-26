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2020-05-26T12:23
https://ria.ru/20200526/1571998292.html
Молдавия организует семь чартерных рейсов в Россию
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РИА Новости

Молдавия организует семь чартерных рейсов в Россию

12:23 26.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Власти Молдавии приняли решение организовать семь чартерных рейсов в Москву в период с 29 мая по 16 июня, сообщает пресс-служба Гражданского органа авиации республики.
"Орган гражданской авиации информирует об утверждении чартерных рейсов в период с 29 мая по 16 июня, которые будут осуществлять авиакомпании Air Moldova и Fly One", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
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В частности, Air Moldova организует рейс Кишинев-Москва-Кишинев 2 июня. Рейсы компании Fly One будут 3, 5, 7, 9, 11 и 13 июня.
Ранее власти Молдавии сообщили о 7147 зарегистрированных случаях коронавируса, 261 из которых стал летальным.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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