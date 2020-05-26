Более 18 тыс предпринимателей Оренбуржья нуждаются в финансовой поддержке

ОРЕНБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Более 18 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) Оренбуржья нуждаются в финансовой поддержке, на эти цели уже выплачено более 300 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.

"С начала мая УФНС России по Оренбургской области принимает заявления на финансовую помощь от субъектов МСП пострадавших отраслей. Уже выплачено более 300 миллионов рублей. Количество потенциальных получателей помощи в области составляет 18106", - отмечается в сообщении пресс- службы.

Представитель пресс-службы отметил, что "с 26 мая в Оренбуржье перечень отраслей пострадавших от пандемии расширен, в него добавлены торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов. Таким образом, мерами поддержки воспользуются ещё 1557 предпринимателей".

В числе муниципалитетов - лидеров, где предприниматели наиболее активно подают заявления Илекский, Ташлинский и Шарлыкский районы, а также город Оренбург, Тюльганский, Матвеевский и Беляевский районы. Здесь за субсидией обратились более 80% предпринимателей, имеющих на это право.

"Динамика хорошая. Прошу глав муниципалитетов обратить внимание на тех предпринимателей, кто ещё не обратился за поддержкой. Нужно убедиться, что они в курсе, и помочь людям в оформлении заявок", – цитирует пресс-служба губернатора Оренбургской области Дениса Паслера

Возможность получить кредит под 0%, на заработную плату, в настоящий момент в Оренбургской области предлагают 11 банков. От предпринимателей поступило уже 616 заявок, недельный прирост более семидесяти заявок.

Есть динамика и по реструктуризации действующих кредитов. Сегодня банки вправе провести реструктуризацию любому из своих заемщиков, неважно, в какой сфере экономики он работает.