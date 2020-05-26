Москвичи в первый день работы каршеринга арендовали 1,5 тысячи машин

В департаменте отметили, что с 25 мая была частично возобновлена работа операторов краткосрочной аренды, общий парк превышает 30 тысяч машин.

Работа операторов каршеринга была приостановлена в Москве с 13 апреля в связи с мерами по коронавирусу.