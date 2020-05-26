Москвичи в первый день работы каршеринга арендовали 1,5 тысячи машин

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Около полутора тысяч автомобилей каршеринга было арендовано в Москве за первый день возобновления работы сервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта столицы.
"В первый же день работы пользователи взяли в аренду около 1,5 тысяч автомобилей. Больше всего машин брали жители в Таганском и Тверском районах, а также в Люблино и Куркино. Напоминаю, что машину можно взять минимум на 5 дней, после завершения аренды авто снимается с линии и отправляется на полную дезинфекцию строго по инструкциям Роспотребнадзора", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова.
В департаменте отметили, что с 25 мая была частично возобновлена работа операторов краткосрочной аренды, общий парк превышает 30 тысяч машин.
Работа операторов каршеринга была приостановлена в Москве с 13 апреля в связи с мерами по коронавирусу.