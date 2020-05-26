Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T11:53
https://ria.ru/20200526/1571994856.html
Жителей сгоревших под Самарой домов разместят в ПВР
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359110_0:307:3094:2047_1036x0_80_0_0_e660984abb4e3e360b3baef964f27a4f.jpg
РИА Новости

Жителей сгоревших под Самарой домов разместят в ПВР

11:29 26.05.2020 (обновлено: 11:53 26.05.2020)
435
© РИА Новости / Кирилл БрагаСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы
© РИА Новости / Кирилл Брага
Сотрудник противопожарной службы . Архивное фото
САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Пункт временного размещения на 100 человек подготовлен для жителей сгоревших в поселке Яицкое жилых домов, сообщил журналистам начальник ГУМЧС по региону Олег Бойко.
Сообщение о пожаре в 11 частных жилых домах в Яицком поступило в 8.30 по местному времени (7.30 мск), площадь возгорания составляла 900 "квадратов", позже она выросла до 1 тысячи квадратных метров.
"В сгоревших домах, предварительно, проживало около 100 человек, количество сейчас уточняется администрацией Волжского района. Подготовлен пункт временного размещения", - сказал Бойко.
Глава Волжского района Евгений Макридин сообщил журналистам, что пункт временного размещения организован в начальной школе в селе Лопатино, где подготовлены около 100 спальных мест. Макридин отметил, что в настоящее время точное количество людей, оставшихся без жилья, выясняется, так как не все дома официально введены в эксплуатацию, и не все проживающих в них официально зарегистрированы. По данным местных СМИ, в сгоревших домах проживали цыгане.
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
Вчера, 10:32
В МЧС назвали предварительную причину пожара в домах под Самарой
000200
Обсудить 0
Олег БойкоВолжский районПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
В МЧС назвали предварительную причину пожара в домах под Самарой
Сотрудник МЧС
Огонь с горевших в Самарской области домов перекинулся на камыш
Великобритания
Пандемия COVID-19 побудила британцев покупать жилье за городом
Кадры жесткой посадки вертолета Ми-8
По факту крушения вертолета на Чукотке возбудили уголовное дело
Ликвидация пожара в поселке под Самарой. Кадры МЧС
В Самарской области загорелись 11 жилых домов
Ттигр
Greenpeace выступила против геологоразведки под Хабаровском из-за тигров
Однополый брак
Коста-Рика первой в Центральной Америке легализовала однополые браки
Центр реабилитации ластоногих в Санкт-Петербурге
В Финский залив после реабилитации выпустили трех спасенных тюленей
Автомобиль Следственного комитета России
Жителя ЕАО обвинили в распространении фейков о коронавирусе
Медицинский работникик
В Иркутской области коронавирус выявили у 537 вахтовиков
Сургут
В одном из районов Югры более 500 человек заразились коронавирусом
Линии электропередачи во Львовской области
На западе Донецка около 160 домов остались без света после обстрела
Люди на набережной в Берлине
В Германии хотят продлить меры по ограничению социальных контактов
Ликвидация пожара в больнице города Партизанск Приморского края
СК назвал предварительную причину пожара в приморской больнице
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
Народная милиция ЛНР начала перегруппировку техники в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп обещал объявить "мощный" ответ Пекину за действия против Гонконга
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
22:25Названы сферы, где проще всего разбогатеть
22:17В Германии разрешили собираться группами до десяти человек
22:15При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят
22:11В Германии продлили ограничение социальных контактов до 29 июня
22:03В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
Лента новостейМолния