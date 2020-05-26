Жителей сгоревших под Самарой домов разместят в ПВР

Сообщение о пожаре в 11 частных жилых домах в Яицком поступило в 8.30 по местному времени (7.30 мск), площадь возгорания составляла 900 "квадратов", позже она выросла до 1 тысячи квадратных метров.

Глава Волжского района Евгений Макридин сообщил журналистам, что пункт временного размещения организован в начальной школе в селе Лопатино, где подготовлены около 100 спальных мест. Макридин отметил, что в настоящее время точное количество людей, оставшихся без жилья, выясняется, так как не все дома официально введены в эксплуатацию, и не все проживающих в них официально зарегистрированы. По данным местных СМИ, в сгоревших домах проживали цыгане.