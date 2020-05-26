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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T11:27
https://ria.ru/20200526/1571993588.html
В Германии хотят продлить меры по ограничению социальных контактов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570284439_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e05cad1a764cfdaf72f311ccdbef1abb.jpg
РИА Новости

В Германии хотят продлить меры по ограничению социальных контактов

11:15 26.05.2020 (обновлено: 11:27 26.05.2020)
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© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкЛюди на набережной в Берлине
Люди на набережной в Берлине
© РИА Новости / Николай Филяков
Перейти в фотобанк
Люди на набережной в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правительство Германии рекомендует федеральным землям продлить действие мер по ограничению социальных контактов до 29 июня на фоне COVID, сообщает таблоид Bild со ссылкой на предложение офиса канцлера.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что федеральное правительство и власти регионов Германии договорились продлить действие этих мер, введенных в середине марта в связи с эпидемией коронавируса, до 5 июня.
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По данным Bild, правительство рекомендует властям регионов продлить до конца июня ряд правил ограничения социальных контактов. В первую очередь речь идет о соблюдении минимальной дистанции в 1,5 метра и обязательном ношении защитных масок в ряде общественных мест.
Также обсуждается вопрос ограничений в общественных местах. По мнению властей ФРГ, до 29 июня гражданам не следует собираться в группы более 10 человек, если речь не идет о семьях.
Отмечается, что правительство и власти федеральных земель должны принять окончательное решение к утру вторника.
В настоящее время в большинстве регионов Германии действуют правила ограничения социальных контактов, которые являются составляющей пакета мер по борьбе с эпидемией. В первую очередь, это соблюдение дистанции в полтора метра в общественных местах, запрет собираться в большие группы, если речь не идет о семье, митинге (до 20 человек), религиозном мероприятии (до 50 человек).
По данным института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Германии достигло 179 002, 8 302 пациента с COVID-19 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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