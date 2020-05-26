В Германии хотят продлить меры по ограничению социальных контактов

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что федеральное правительство и власти регионов Германии договорились продлить действие этих мер, введенных в середине марта в связи с эпидемией коронавируса, до 5 июня.
По данным Bild, правительство рекомендует властям регионов продлить до конца июня ряд правил ограничения социальных контактов. В первую очередь речь идет о соблюдении минимальной дистанции в 1,5 метра и обязательном ношении защитных масок в ряде общественных мест.
Также обсуждается вопрос ограничений в общественных местах. По мнению властей ФРГ, до 29 июня гражданам не следует собираться в группы более 10 человек, если речь не идет о семьях.
Отмечается, что правительство и власти федеральных земель должны принять окончательное решение к утру вторника.
В настоящее время в большинстве регионов Германии действуют правила ограничения социальных контактов, которые являются составляющей пакета мер по борьбе с эпидемией. В первую очередь, это соблюдение дистанции в полтора метра в общественных местах, запрет собираться в большие группы, если речь не идет о семье, митинге (до 20 человек), религиозном мероприятии (до 50 человек).
По данным института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Германии достигло 179 002, 8 302 пациента с COVID-19 скончались.
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