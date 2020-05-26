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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T11:12
https://ria.ru/20200526/1571993315.html
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1036x0_80_0_0_722bcd0852fe775217116d8a054347de.jpg
РИА Новости

Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

11:12 26.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Почти 85% новых выявленных зараженных коронавирусом в Москве младше 65 лет, 7,1% среди заболевших - дети, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
"В столице подтверждено 2830 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 169 303 случая коронавируса. 42,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,2% – от 46 до 65 лет, 10,4% - от 66 до 79 лет, еще 5,4% – старше 80 лет. Также 7,1% среди заболевших - дети", - сообщили в штабе.
Отмечается, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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