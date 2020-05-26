Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

"В столице подтверждено 2830 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 169 303 случая коронавируса. 42,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,2% – от 46 до 65 лет, 10,4% - от 66 до 79 лет, еще 5,4% – старше 80 лет. Также 7,1% среди заболевших - дети", - сообщили в штабе.