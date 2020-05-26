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Под Самарой локализовали пожар в жилых домах
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РИА Новости

Под Самарой локализовали пожар в жилых домах

11:10 26.05.2020 (обновлено: 11:52 26.05.2020)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Пожар в жилых домах в поселке Яицкое в Самарской области локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.
Сообщение о пожаре в 11 частных жилых домах в поселке Яицкое поступило в 8.30 по местному времени (7.30 мск), площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. По информации МЧС РФ, пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
"Локализация в 11.45 (10.45 мск) на площади 1 тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее начальник ГУМЧС по Самарской области Олег Бойко сообщал, что пожар, по предварительным данным, произошел из-за неисправной электропроводки, около 100 жителей сгоревших домов разместят в пункте временного размещения.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Олег БойкоСамарская областьСамараПроисшествия
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