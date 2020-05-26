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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T11:11
https://ria.ru/20200526/1571992851.html
Волонтеры МГЕР раздадут более 150 тысяч масок в 16 регионах
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:85:3072:1813_1036x0_80_0_0_1752aa9756a691239436a47f01b25420.jpg
РИА Новости

Волонтеры МГЕР раздадут более 150 тысяч масок в 16 регионах

11:05 26.05.2020 (обновлено: 11:11 26.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкмедицинская маска
медицинская маска
© РИА Новости / Александр Кряжев
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медицинская маска. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" планируют раздать порядка 150 тысяч бесплатных медицинских масок в 16 регионах РФ для защиты от коронавируса, сообщил руководитель центрального штаба движения Сергей Перепелов.
"Молодая гвардия" планирует раздать свыше 150 тысяч одноразовых медицинских масок, также добровольцы напомнят гражданам о требованиях по их использованию", - приводит слова Перепелова пресс-служба МГЕР.
Акции с бесплатной раздачей медицинских масок пройдут в 16 регионах РФ. Добровольцы будут раздавать маски прохожим на центральных улицах городов и в местах большого скопления людей.
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Ранее МГЕР запустила в 64 регионах РФ работу дистанционных информационных центров для помощи в коммуникации между органами власти и жителями по вопросам профилактики коронавируса. За три месяца работы центров на горячие линии поступило более 251 тысячи звонков, из них более 158 тысяч - заявки на оказание адресной помощи. Также МГЕР открыла федеральную горячую линию для помощи слабослышащим людям. Добровольцы уже доставили продукты питания и лекарства 132 людям с нарушением слуха и обработали вместе с квалифицированными переводчиками 157 текстовых заявок.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМолодая гвардия Единой РоссииВОЗМолодая гвардияОбщество
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