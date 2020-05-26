Волонтеры МГЕР раздадут более 150 тысяч масок в 16 регионах

Ранее МГЕР запустила в 64 регионах РФ работу дистанционных информационных центров для помощи в коммуникации между органами власти и жителями по вопросам профилактики коронавируса. За три месяца работы центров на горячие линии поступило более 251 тысячи звонков, из них более 158 тысяч - заявки на оказание адресной помощи. Также МГЕР открыла федеральную горячую линию для помощи слабослышащим людям. Добровольцы уже доставили продукты питания и лекарства 132 людям с нарушением слуха и обработали вместе с квалифицированными переводчиками 157 текстовых заявок.