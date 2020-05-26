В Томске шквалистый ветер повалил деревья и оборвал провода

НОВОСИБИРСК, 26 мая – РИА Новости. Коммунальщики в Томске устраняют последствия грозы и шквалистого ветра, который во вторник повалил несколько деревьев и оборвал электропровода, сообщает мэрия города.

"Во вторник бригады коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций приступили к ликвидации последствий сильного ветра и грозы. Они убирают с проезжей части поврежденные деревья, восстанавливают подачу электроснабжения и работу светофоров", - говорится в сообщении.

По информации городской "Оперативно-дежурной службы", диспетчеры приняли 17 сообщений о повреждении деревьев, 11 - о падении веток, два сообщения об обрывах проводов, и по четыре звонка об отключениях электроснабжения и неработающих светофорах.

В горадминистрации отметили, что сейчас рабочие распиливают и убирают поваленные деревья с проезжей части на улицах Профсоюзной, Розы Люксембург, Шевченко, на пересечении улиц Карташова и Герцена и других. На территории всех районов собирают упавшие ветки, обеспечивая проезд по основным магистралям и стабильную работу транспорта.

"Аварийные бригады компании "Горсети" выехали для восстановления электроснабжения на участки улицы Л.Толстого, 79-ой Гв. Дивизии, Транспортной. Специалисты СМЭУ возобновили работу светофора на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Сибирской. Сотрудники управляющих компаний наводят порядок на придомовых территориях", - сообщает мэрия.