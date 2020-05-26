Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T10:56
https://ria.ru/20200526/1571992015.html
В Томске шквалистый ветер повалил деревья и оборвал провода
https://cdn21.img.ria.ru/images/149148/51/1491485116_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_9c3f8b33df52ebf078d8822bb04b6ca2.jpg
РИА Новости

В Томске шквалистый ветер повалил деревья и оборвал провода

10:56 26.05.2020
1553
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкОдна из улиц города Томск
Одна из улиц города Томск
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Одна из улиц города Томск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 26 мая – РИА Новости. Коммунальщики в Томске устраняют последствия грозы и шквалистого ветра, который во вторник повалил несколько деревьев и оборвал электропровода, сообщает мэрия города.
"Во вторник бригады коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций приступили к ликвидации последствий сильного ветра и грозы. Они убирают с проезжей части поврежденные деревья, восстанавливают подачу электроснабжения и работу светофоров", - говорится в сообщении.
По информации городской "Оперативно-дежурной службы", диспетчеры приняли 17 сообщений о повреждении деревьев, 11 - о падении веток, два сообщения об обрывах проводов, и по четыре звонка об отключениях электроснабжения и неработающих светофорах.
Работа оперативного дежурного МЧС
Вчера, 10:14
В Тюмени штормовой ветер повалил деревья и обесточил часть города
В горадминистрации отметили, что сейчас рабочие распиливают и убирают поваленные деревья с проезжей части на улицах Профсоюзной, Розы Люксембург, Шевченко, на пересечении улиц Карташова и Герцена и других. На территории всех районов собирают упавшие ветки, обеспечивая проезд по основным магистралям и стабильную работу транспорта.
"Аварийные бригады компании "Горсети" выехали для восстановления электроснабжения на участки улицы Л.Толстого, 79-ой Гв. Дивизии, Транспортной. Специалисты СМЭУ возобновили работу светофора на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Сибирской. Сотрудники управляющих компаний наводят порядок на придомовых территориях", - сообщает мэрия.
В минувший понедельник синоптики распространили оперативное предупреждение о возможных 26-27 мая в Томской области дождях, понижении температуры воздуха, порывистом ветре.
Открыт набор волонтеров на Международный турнир по дзюдо в Екатеринбурге
25 мая, 17:42
В Екатеринбурге из-за снесенной ветром крыши едва не погиб человек
002000
Обсудить 0
ЖКХТомскТомская областьЛюксембург (государство)Происшествия
Рекомендуем
Спасатели участвуют в ликвидации обрушения в Центральном районе в Санкт-Петербурге. 26 мая 2020
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Великобритания
Пандемия COVID-19 побудила британцев покупать жилье за городом
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Скорая помощь. Индия
Родители по ошибке заживо похоронили младенца
Ликвидация пожара в поселке под Самарой. Кадры МЧС
В Самарской области загорелись 11 жилых домов
Последствия урагана в Свердловской области
В Екатеринбурге после урагана возобновил работу общественный транспорт
Кадры жесткой посадки вертолета Ми-8
По факту крушения вертолета на Чукотке возбудили уголовное дело
Спасатели
В Оренбуржье нашли тело трехлетнего ребенка, потерявшегося на рыбалке
Прилавок с овощами на Даниловском рынке в Москве
Врач рассказала, как предотвратить развитие диабета
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
В России повысят накопительные пенсии
Пожар в Батайске Ростовской области
В Ростовской области загорелся склад пластиковых изделий
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
"Вектор" назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
Сотрудник противопожарной службы
Жителей сгоревших под Самарой домов разместят в ПВР
Российские граждане поднимаются на борт самолета авиакомпании Россия в аэропорту Денпасара перед полетом в Москву
Эксперты рассказали о ценах на авиабилеты этим летом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп обещал объявить "мощный" ответ Пекину за действия против Гонконга
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
22:25Названы сферы, где проще всего разбогатеть
22:17В Германии разрешили собираться группами до десяти человек
22:15При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят
22:11В Германии продлили ограничение социальных контактов до 29 июня
22:03В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
Лента новостейМолния