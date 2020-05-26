В Екатеринбурге после урагана возобновил работу общественный транспорт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Работа общественного транспорта в Работа общественного транспорта в Екатеринбурге восстановлена после урагана, сообщает мэрия во вторник.

Шквалистый ветер, порывы которого достигали 28 метров в секунду, прошел в регионе вечером в понедельник. Непогода затронула 23 муниципальных образования, в которых расположены 120 населенных пунктов. Четыре человека скончались. Ураган повалил сотню деревьев, повреждены десятки кровель зданий, автомобилей и остановочных комплексов. Как подчеркнули в МЧС , непогода покинула Свердловскую область , во вторник неблагоприятная погода не ожидается.

"Весь общественный транспорт уральской столицы работает в штатном режиме, утром во вторник, 26 мая 2020 года, на линию вышло плановое количество единиц подвижного состава – трамваи, троллейбусы, автобусы", - говорится в сообщении.

Расчистку улиц и дорог от поваленных деревьев проводят коммунальные службы. Оперативные группы МЧС ведут мониторинг обстановки и сбор информации по последствиям непогоды, спасатели оказывают помощь в расчистке дорог и тротуаров от поваленных деревьев, поврежденных конструкций кровель.