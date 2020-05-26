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2020-05-26T10:42
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В Екатеринбурге после урагана возобновил работу общественный транспорт
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РИА Новости

В Екатеринбурге после урагана возобновил работу общественный транспорт

10:42 26.05.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПоследствия урагана в Свердловской области
Последствия урагана в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Работа общественного транспорта в Екатеринбурге восстановлена после урагана, сообщает мэрия во вторник.
Шквалистый ветер, порывы которого достигали 28 метров в секунду, прошел в регионе вечером в понедельник. Непогода затронула 23 муниципальных образования, в которых расположены 120 населенных пунктов. Четыре человека скончались. Ураган повалил сотню деревьев, повреждены десятки кровель зданий, автомобилей и остановочных комплексов. Как подчеркнули в МЧС, непогода покинула Свердловскую область, во вторник неблагоприятная погода не ожидается.
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"Весь общественный транспорт уральской столицы работает в штатном режиме, утром во вторник, 26 мая 2020 года, на линию вышло плановое количество единиц подвижного состава – трамваи, троллейбусы, автобусы", - говорится в сообщении.
Расчистку улиц и дорог от поваленных деревьев проводят коммунальные службы. Оперативные группы МЧС ведут мониторинг обстановки и сбор информации по последствиям непогоды, спасатели оказывают помощь в расчистке дорог и тротуаров от поваленных деревьев, поврежденных конструкций кровель.
Усиленные специализированной техникой бригады дорожных рабочих трудились на расчистке всю ночь, продолжились работы и утром, во вторник, уточняет мэрия.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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