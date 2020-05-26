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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T10:41
https://ria.ru/20200526/1571991187.html
В Тамбовской области шесть детей заболели COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571824002_0:165:3116:1918_1036x0_80_0_0_4fbd9e571a3e70ce5060445a5188d090.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области шесть детей заболели COVID-19

10:41 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Шесть детей, в том числе годовалая девочка, оказались среди 75 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 75 новых случаев коронавирусной инфекции. "Из них: 31 мужчина, 38 женщин, 6 детей (девочки 1, 4, 6 лет, 3 мальчика 5 лет). Возраст взрослых от 18 до 76 лет. Двое прибыли из других регионов, 73 контактных с прибывшими из других регионов", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 2622. Выздоровели 893 пациента, из них 413 выписаны из стационара, 480 сняты с амбулаторного наблюдения. Умерли восемь человек. На госпитализации в данный момент находятся 353 человека, из них у 275 человек пневмония.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 3689 (из них подтверждённых случаев - 1368, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 5915. Выписано из больниц – 818. Всего обследованных лиц - 10775", - сообщает администрация области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьПроисшествия
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