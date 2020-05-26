В Тамбовской области шесть детей заболели COVID-19

За сутки в регионе подтверждено 75 новых случаев коронавирусной инфекции. "Из них: 31 мужчина, 38 женщин, 6 детей (девочки 1, 4, 6 лет, 3 мальчика 5 лет). Возраст взрослых от 18 до 76 лет. Двое прибыли из других регионов, 73 контактных с прибывшими из других регионов", - говорится в сообщении.