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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T10:38
https://ria.ru/20200526/1571990830.html
В Москве зарегистрировали 2830 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976982_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_dd048a1a4fe2fb62f1aabfba7d517859.jpg
РИА Новости

В Москве зарегистрировали 2830 новых случаев заражения коронавирусом

10:38 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в зеленой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в зеленой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2830, Подмосковье - 817, Санкт-Петербурге - 363, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За сутки в стране зафиксированы 8915 новых случаев коронавируса, суточный прирост составил 2,5%.
"Распределение по субъектам: Москва - 2830, Московская область - 817, Санкт-Петербург - 363", - говорится в сообщении.
В частности, 228 случаев зарегистрировано в Нижегородской области, 207 - в Свердловской, 203 - в Ростовской, 169 - в Архангельской.
Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Ненецком автономном округе и Республике Алтай - по два, и один - в Севастополе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
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