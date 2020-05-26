В Москве зарегистрировали 2830 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2830, Подмосковье - 817, Санкт-Петербурге - 363, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За сутки в стране зафиксированы 8915 новых случаев коронавируса, суточный прирост составил 2,5%.
"Распределение по субъектам: Москва - 2830, Московская область - 817, Санкт-Петербург - 363", - говорится в сообщении.
В частности, 228 случаев зарегистрировано в Нижегородской области, 207 - в Свердловской, 203 - в Ростовской, 169 - в Архангельской.
Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Ненецком автономном округе и Республике Алтай - по два, и один - в Севастополе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.