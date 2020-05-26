В Москве зарегистрировали 2830 новых случаев заражения коронавирусом

В частности, 228 случаев зарегистрировано в Нижегородской области, 207 - в Свердловской, 203 - в Ростовской, 169 - в Архангельской.

Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Ненецком автономном округе и Республике Алтай - по два, и один - в Севастополе.