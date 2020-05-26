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2020-05-26T10:33
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"Одноклассники" расширили сервис групповых звонков
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РИА Новости

"Одноклассники" расширили сервис групповых звонков

10:33 26.05.2020
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© Пресс-служба ОдноклассниковВидеозвонки в "Одноклассниках"
Видеозвонки в Одноклассниках
© Пресс-служба Одноклассников
Видеозвонки в "Одноклассниках". Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Соцсеть "Одноклассники" (ОК) расширила возможности собственного сервиса голосовых и видеозвонков, разрешив добавлять к ним не зарегистрированных в соцсети участников, говорится в сообщении ОК.
"Теперь к звонку можно подключить собеседников, не авторизованных в социальной сети, с помощью приглашения-ссылки. Для создания звонка или групповой конференции авторизоваться в соцсети нужно только инициатору вызова, остальные участники разговора могут быть приглашены по ссылке", – говорится в сообщении. В нем отмечается, что новый сервис гостевого доступа в звонок появился в десктопной версии ОК, а также в мобильных приложениях iOS и Android.
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Как уточняется в сообщении, для того, чтобы создать звонок в веб-версии ОК, инициатору нужно нажать кнопку "Начать звонок" в разделе "Сообщения", получить ссылку с помощью опции добавления людей к вызову и выслать ее собеседникам. В мобильных приложениях создать звонок можно во вкладке "Звонки" раздела "Сообщения". Если у собеседника нет аккаунта в "Одноклассниках" или он не авторизован, после перехода по ссылке ему достаточно указать свое имя, чтобы присоединиться к звонку, как гость.
"Команда социальной сети таким образом поддерживает пользователей, которые в условиях самоизоляции смогут общаться как с близкими и друзьями, так и проводить встречи с коллегами дистанционно с использованием возможностей звонков без каких-либо ограничений", - отмечается в сообщении.
"Одноклассники" с 2018 года развивают платформу и технологии голосовых и видеозвонков с собственным протоколом серверной конференц-связи с возможностью подключения до 100 участников, функцией демонстрации экрана, записью звонков и трансляцией в прямой эфир. Как уточняет компания, во время пандемии количество звонков в ОК выросло на 39%, они стали одним из самых динамично растущих сервисов соцсети в этот период. Количество групповых звонков в пике росло на 70% в сутки и в 4 раза — для конференций с участием 5 и более человек.
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