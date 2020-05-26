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2020-05-26T11:53
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В МЧС назвали предварительную причину пожара в домах под Самарой
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РИА Новости

В МЧС назвали предварительную причину пожара в домах под Самарой

10:32 26.05.2020 (обновлено: 11:53 26.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
© РИА Новости / Максим Богодвид
САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Пожар в жилых домах в поселке Яицкое в Самарской области произошел, по предварительной версии, из-за неисправной электропроводки, заявил журналистам начальник ГУМЧС по региону Олег Бойко.
Сообщение о пожаре в 11 частных жилых домах в поселке Яицкое поступило в 8.30 по местному времени (7.30 мск), площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. По информации МЧС РФ, пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
"Предварительная причина пожара – это загорание подвесного потолка в результате неисправности электропроводки в одном из жилых домов. В результате жилой дом загорелся, произошло от него распространение на три дома", - сказал Бойко.
Он уточнил, что работа по выяснению причины пожара в настоящее время продолжается.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Олег БойкоСамарская областьПроисшествия
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