В МЧС назвали предварительную причину пожара в домах под Самарой

САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Пожар в жилых домах в поселке Яицкое в Самарской области произошел, по предварительной версии, из-за неисправной электропроводки, заявил журналистам начальник ГУМЧС по региону Олег Бойко.
Сообщение о пожаре в 11 частных жилых домах в поселке Яицкое поступило в 8.30 по местному времени (7.30 мск), площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. По информации МЧС РФ, пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
"Предварительная причина пожара – это загорание подвесного потолка в результате неисправности электропроводки в одном из жилых домов. В результате жилой дом загорелся, произошло от него распространение на три дома", - сказал Бойко.
Он уточнил, что работа по выяснению причины пожара в настоящее время продолжается.