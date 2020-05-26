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2020-05-26T10:21
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В Челябинской области восстановили нарушенное ветром электроснабжение
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РИА Новости

В Челябинской области восстановили нарушенное ветром электроснабжение

10:21 26.05.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Энергетики во вторник восстановили электроснабжение в 27 населенных пунктах Челябинской области с 8,2 тысячи жителей, нарушенное в понедельник сильным ветром, сообщила пресс-служба филиала "Россети Урала" - "Челябэнерго".
В понедельник во второй половине дня из-за шквалистого ветра без электроснабжения остались порядка 27 населенных пунктов Челябинской области, которые запитаны от электросетевой инфраструктуры филиала "Челябэнерго". Под удар стихии попали в большей степени энергообъекты распределительной сети, расположенные в Каслинском, Верхнеуфалейском, Аргаяшском, Сосновском районах, а также в Кыштымском и Коркинском городских округах.
"Электроснабжение клиентов компании "Россети Урал" - "Челябэнерго" восстановлено. На утро сегодняшнего дня в Челябинской области завершен весь объём ремонтных работ на энергообьектах, повреждённых ураганом. Сейчас в электросетевом комплексе идут в основном точечные работы на воздушных линиях электропередачи 0,4 кВ по заявкам жителей", - говорится в сообщении.
Специалисты энергокомпании работали в круглосуточном режиме, в восстановительных работах были задействованы 17 бригад в составе 64 человека, 22 единицы спецтехники, для электроснабжения социально значимых объектов задействованы дизель-генераторы, уточняет пресс-служба.
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