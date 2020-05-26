СК завершил расследование дела об убийстве школьницы в Адыгее в 2019 году

КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Расследование уголовного дела об изнасиловании и убийстве в мае прошлого года школьницы в Адыгее завершено, сообщает республиканское СУСК РФ.
Девушка пропала в конце мая прошлого года: вышла из лицея №34 в Майкопе, и больше ее никто не видел. Масштабные поиски, в которых наряду с силовиками участвовали более 200 волонтеров, результата не дали. Новая информация о судьбе пропавшей появилась только в ноябре минувшего года, когда региональный главк СК РФ объявил о задержании предполагаемого убийцы, 47-летнего местного жителя, а также о том, что тот начал давать признательные показания.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Майкопа. Он обвиняется в совершении преступлений… покушение на изнасилование с применением насилия и использованием беспомощного состояния несовершеннолетней… убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием и…. кража с причинением значительного ущерба гражданину. По данным следствия, 24 мая 2019 года около 12 часов обвиняемый, находясь в безлюдном месте на правом берегу реки Белая города Майкопа, напал на 16-летнюю девушку с целью её изнасилования. Опасаясь сурового наказания за совершение особо тяжкого преступления, он задушил девушку. Впоследствии обвиняемый похитил принадлежавшие последней смарт-часы и два мобильных телефона", - сообщает СУСК.
В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.