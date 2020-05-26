СК завершил расследование дела об убийстве школьницы в Адыгее в 2019 году

"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Майкопа. Он обвиняется в совершении преступлений… покушение на изнасилование с применением насилия и использованием беспомощного состояния несовершеннолетней… убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием и…. кража с причинением значительного ущерба гражданину. По данным следствия, 24 мая 2019 года около 12 часов обвиняемый, находясь в безлюдном месте на правом берегу реки Белая города Майкопа, напал на 16-летнюю девушку с целью её изнасилования. Опасаясь сурового наказания за совершение особо тяжкого преступления, он задушил девушку. Впоследствии обвиняемый похитил принадлежавшие последней смарт-часы и два мобильных телефона", - сообщает СУСК.