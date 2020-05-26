Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T10:19
https://ria.ru/20200526/1571989639.html
СК завершил расследование дела об убийстве школьницы в Адыгее в 2019 году
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК завершил расследование дела об убийстве школьницы в Адыгее в 2019 году

10:19 26.05.2020
2127
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Расследование уголовного дела об изнасиловании и убийстве в мае прошлого года школьницы в Адыгее завершено, сообщает республиканское СУСК РФ.
Девушка пропала в конце мая прошлого года: вышла из лицея №34 в Майкопе, и больше ее никто не видел. Масштабные поиски, в которых наряду с силовиками участвовали более 200 волонтеров, результата не дали. Новая информация о судьбе пропавшей появилась только в ноябре минувшего года, когда региональный главк СК РФ объявил о задержании предполагаемого убийцы, 47-летнего местного жителя, а также о том, что тот начал давать признательные показания.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Майкопа. Он обвиняется в совершении преступлений… покушение на изнасилование с применением насилия и использованием беспомощного состояния несовершеннолетней… убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием и…. кража с причинением значительного ущерба гражданину. По данным следствия, 24 мая 2019 года около 12 часов обвиняемый, находясь в безлюдном месте на правом берегу реки Белая города Майкопа, напал на 16-летнюю девушку с целью её изнасилования. Опасаясь сурового наказания за совершение особо тяжкого преступления, он задушил девушку. Впоследствии обвиняемый похитил принадлежавшие последней смарт-часы и два мобильных телефона", - сообщает СУСК.
В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Сотрудник полиции в суде
Вчера, 10:14
Под Иркутском арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве женщин
700250
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)МайкопПроисшествия
Рекомендуем
Статуя Фемиды
В Ижевске избивавшая сверстниц девочка получила два года колонии
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел четыре дела после гибели людей из-за штормового ветра на Урале
Сотрудник полиции в суде
Под Иркутском арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве женщин
Ттигр
Greenpeace выступила против геологоразведки под Хабаровском из-за тигров
Люди во время наводнения в деревне Мурката к востоку от Гаухати в Индии
В Индии более 30 тысяч человек оказались в зоне наводнений
Спасатели
В Оренбуржье нашли тело трехлетнего ребенка, потерявшегося на рыбалке
Допрос подозреваемого в убийстве 14-летней девочки. Кадры СК
СК опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Пензе
Джо Байден и Петр Порошенко
На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом
Бразилия
В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
Спасатели участвуют в ликвидации обрушения в Центральном районе в Санкт-Петербурге. 26 мая 2020
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит плакат, на котором изображены территории Палестины
Почему Европа боится сравнений Крыма с Палестиной?
Игорь Шефер
Почему отпустили тульского таксиста, обвиняемого в убийстве боксера
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Подмосковья пытался выдать смерть сына за несчастный случай
Древние кувшины, найденные на месте библейского Силома
В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп обещал объявить "мощный" ответ Пекину за действия против Гонконга
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
22:25Названы сферы, где проще всего разбогатеть
22:17В Германии разрешили собираться группами до десяти человек
22:15При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят
22:11В Германии продлили ограничение социальных контактов до 29 июня
22:03В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
Лента новостейМолния