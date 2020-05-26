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Камчатский край
Камчатский край
2020-05-26T10:15
https://ria.ru/20200526/1571989352.html
Камчатский бизнес получит дополнительные налоговые льготы
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РИА Новости

Камчатский бизнес получит дополнительные налоговые льготы

10:15 26.05.2020
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© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Камчатского краяКамчатский бизнес получит дополнительные налоговые льготы
Камчатский бизнес получит дополнительные налоговые льготы
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Камчатского края
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мая - РИА Новости. Законодательное собрание Камчатки приняло в первом чтении еще один пакет антикризисных мер поддержки бизнеса в связи с пандемией коронавируса, дополнительные налоговые льготы превысят 300 миллионов рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы краевого парламента.
По его словам, законопроект разработан правительством региона совместно с депутатским корпусом по поручению врио губернатора Владимира Солодова.
Власти предлагают налог на имущество арендодателям (владельцам торговых центров и других площадей, которые сдаются в аренду бизнесу) уменьшить на ту сумму, на которую они освободили от арендной платы своих арендаторов (бутики, косметические кабинеты, офисы малого и среднего бизнеса), чья деятельность была приостановлена в связи с режимом самоизоляции.
"Это простимулирует владельцев зданий помочь малому бизнесу пережить непростой период.
Есть условия: чтобы получить льготу, снижение арендной платы должно составить не менее 50%, а лучше все 100%, арендодатель не должен применять никаких штрафов и пени за просрочку, и до конца года нельзя устанавливать дополнительные платежи для арендаторов", – процитировал собеседник агентства слова председателя Заксобрания Валерия Раенко.
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Он напомнил, что на предыдущей сессии законодатели определили список особо пострадавших предприятий на упрощенной системе налогообложения, для которых на 2020 год установлены льготные ставки: 1 % – для выбравших объектом налогообложения доходы, и 5 % – для выбравших объектом налогообложения доходы минус расходы. В этом списке уже есть СТО, гостиницы и хостелы, кинотеатры, рекламный и туристический бизнес, культурные объекты, платные клиники, спортзалы, химчистки, салоны красоты, а также торговля продовольственными и непродовольственными товарами (кроме аптек).
"Сегодня мы добавили туда автосалоны, универсамы и торговлю непродовольственными товарами в неспециализированных магазинах", – сказал Раенко.
По его словам, в правительстве края подсчитали, что весь пакет антикризисных мер снижает налоговую нагрузку на бизнес на сумму порядка 340 миллионов рублей. Первый антикризисный пакет, принятый депутатами 21 апреля, снизил налоговое бремя более чем на 900 миллионов рублей.
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Камчатский крайВладимир Солодов
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