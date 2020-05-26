В ВСУ выявили три новых случая заражения коронавирусом

"За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Трое военнослужащих лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook .

По данным пресс-центра, по состоянию на утро вторника в ВСУ болеют 60 человек, за время пандемии было два летальных случая, выздоровели 96 человек. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 261 военный.