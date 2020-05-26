В ВСУ выявили три новых случая заражения коронавирусом

"За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Трое военнослужащих лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро вторника в ВСУ болеют 60 человек, за время пандемии было два летальных случая, выздоровели 96 человек. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 261 военный.
По последним данным Минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 21 584 человек, 644 скончались, 7575 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.