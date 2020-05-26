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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T10:14
https://ria.ru/20200526/1571989267.html
В ВСУ выявили три новых случая заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977259_0:120:2927:1766_1036x0_80_0_0_3d5d31fbf4ac14f5f3dd46c5c2060122.jpg
РИА Новости

В ВСУ выявили три новых случая заражения коронавирусом

10:14 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИЕВ, 26 мая – РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 60 человек, выздоровели уже 96 человек, сообщил во вторник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Трое военнослужащих лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, по состоянию на утро вторника в ВСУ болеют 60 человек, за время пандемии было два летальных случая, выздоровели 96 человек. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 261 военный.
По последним данным Минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 21 584 человек, 644 скончались, 7575 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеВооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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