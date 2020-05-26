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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T10:06
https://ria.ru/20200526/1571988778.html
В Армении число заразившихся коронавирусом достигло 7402
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571824002_0:165:3116:1918_1036x0_80_0_0_4fbd9e571a3e70ce5060445a5188d090.jpg
РИА Новости

В Армении число заразившихся коронавирусом достигло 7402

10:06 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 289 и достигло 7402, еще четыре человека скончались, сообщается во вторник на сайте Минздрава.
В понедельник власти республики сообщали о 7113 подтвержденных случаях и 87 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
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"В Армении подтверждены 7402 случая коронавируса. Излечились 3220 пациентов. Скончался 91 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 4052 пациента, проведены 52 554 теста, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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