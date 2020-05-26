В Армении число заразившихся коронавирусом достигло 7402

ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 289 и достигло 7402, еще четыре человека скончались, сообщается во вторник на сайте Минздрава.
В понедельник власти республики сообщали о 7113 подтвержденных случаях и 87 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 7402 случая коронавируса. Излечились 3220 пациентов. Скончался 91 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 4052 пациента, проведены 52 554 теста, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.