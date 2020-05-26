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2020-05-26T09:58
https://ria.ru/20200526/1571988586.html
В Хакасии за сутки выявили 23 заболевших COVID-19
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РИА Новости

В Хакасии за сутки выявили 23 заболевших COVID-19

09:58 26.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Хакасии за сутки увеличилось на 23 и с начала пандемии составило 836, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"За сутки в республике выявлено 23 новых случая заражения COVID-19… Всего в регионе зафиксировано 836 случаев заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 1680 человек, из них 39 - в обсерваторе. Получают лечение 390 человек (32 - тяжелая степень, 2 - на искусственной вентиляции легких)", - говорится в сообщении.
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Восемнадцать случаев - это служебные и семейные контакты, в том числе трое - в Абазинской городской больнице, двое - водители Абаканской станции скорой помощи, один - пациент Аскизской межрайонной больницы.
В пресс-службе сообщили, что за сутки выздоровели 34 пациента, а с начала пандемии - 436 человек.
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Республика ХакасияОбществоПроисшествия
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