В Хакасии за сутки выявили 23 заболевших COVID-19

КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Хакасии за сутки увеличилось на 23 и с начала пандемии составило 836, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"За сутки в республике выявлено 23 новых случая заражения COVID-19… Всего в регионе зафиксировано 836 случаев заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 1680 человек, из них 39 - в обсерваторе. Получают лечение 390 человек (32 - тяжелая степень, 2 - на искусственной вентиляции легких)", - говорится в сообщении.

Восемнадцать случаев - это служебные и семейные контакты, в том числе трое - в Абазинской городской больнице, двое - водители Абаканской станции скорой помощи, один - пациент Аскизской межрайонной больницы.