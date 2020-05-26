Число умерших от COVID-19 в атомной отрасли России выросло до 11 человек

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Число работников атомной отрасли РФ, погибших от коронавирусной инфекции, выросло до 11 человек, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Еще трое наших товарищей скончались от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений. Это сотрудник московского филиала АСЭ и двое работников из Курчатова (города-спутника Курской АЭС). За неполных три месяца эпидемии мы потеряли уже 11 человек", - сказал Лихачев в видеообращении к работникам отрасли, опубликованном во вторник.
По его словам, на вечер понедельника "на контроле находилось 485 человек".
"Сто девяносто человек с контроля сняты. Еще 85, надеемся, что снимем в течение недели. В стационарах находится 99 работников, из них 45 человек - в состоянии средней тяжести", - добавил глава "Росатома".
По словам Лихачева, "атомные" города России сейчас по эпидемиологической обстановке можно разделить на три группы.
"Первая – города, выдержавшие атаку эпидемии: больных в них либо вообще нет, либо есть отдельные локализованные случаи. Это Лесной, Полярные Зори, Глазов, Северск, Железногорск, Краснокаменск, Зеленогорск. Эти города уже готовятся постепенно снимать ограничения и открывать предприятия сферы услуг и торговли", - сказал он.
Во вторую группу вошли города, где обстановка сложнее, заболевших достаточно много. "Так происходит в Нововоронеже, Димитровграде, Озерске, Снежинске, Трехгорном, Заречном Свердловской области", - сообщил глава "Росатома".
При этом там известны все эпидемиологические цепочки и "нулевые пациенты", отметил Лихачев. "Удалось взять под контроль ситуацию в Сарове", - добавил он.
К наиболее проблемной группе гендиректор "Росатома" отнес Десногорск (Смоленская область, город-спутник Смоленской АЭС), Курчатов (Курская область, город-спутник Курской АЭС) и Заречный (Пензенская область). По словам Лихачева, там "явно требуются дополнительные усилия со стороны руководителей городов и предприятий".
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