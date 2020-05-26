Число умерших от COVID-19 в атомной отрасли России выросло до 11 человек

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Число работников атомной отрасли РФ, погибших от коронавирусной инфекции, выросло до 11 человек, сообщил генеральный директор госкорпорации "Алексей Лихачев. Число работников атомной отрасли РФ, погибших от коронавирусной инфекции, выросло до 11 человек, сообщил генеральный директор госкорпорации " Росатом

"Еще трое наших товарищей скончались от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений. Это сотрудник московского филиала АСЭ и двое работников из Курчатова (города-спутника Курской АЭС ). За неполных три месяца эпидемии мы потеряли уже 11 человек", - сказал Лихачев в видеообращении к работникам отрасли, опубликованном во вторник.

По его словам, на вечер понедельника "на контроле находилось 485 человек".

"Сто девяносто человек с контроля сняты. Еще 85, надеемся, что снимем в течение недели. В стационарах находится 99 работников, из них 45 человек - в состоянии средней тяжести", - добавил глава "Росатома".

По словам Лихачева, "атомные" города России сейчас по эпидемиологической обстановке можно разделить на три группы.

"Первая – города, выдержавшие атаку эпидемии: больных в них либо вообще нет, либо есть отдельные локализованные случаи. Это Лесной, Полярные Зори, Глазов, Северск, Железногорск, Краснокаменск, Зеленогорск. Эти города уже готовятся постепенно снимать ограничения и открывать предприятия сферы услуг и торговли", - сказал он.

Во вторую группу вошли города, где обстановка сложнее, заболевших достаточно много. "Так происходит в Нововоронеже, Димитровграде, Озерске, Снежинске, Трехгорном, Заречном Свердловской области", - сообщил глава "Росатома".

При этом там известны все эпидемиологические цепочки и "нулевые пациенты", отметил Лихачев. "Удалось взять под контроль ситуацию в Сарове", - добавил он.

К наиболее проблемной группе гендиректор "Росатома" отнес Десногорск (Смоленская область, город-спутник Смоленской АЭС), Курчатов (Курская область, город-спутник Курской АЭС) и Заречный (Пензенская область). По словам Лихачева, там "явно требуются дополнительные усилия со стороны руководителей городов и предприятий".