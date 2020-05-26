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2020-05-26T09:46
https://ria.ru/20200526/1571988095.html
Политическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
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РИА Новости

Политическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме

09:46 26.05.2020
946
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Политическая подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начала переговоры в видеорежиме, сообщили во вторник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что во вторник состоятся переговоры рабочих подгрупп по Донбассу, в среду – видеоконференция контактной группы.
"Рабочая группа по политическим вопросам приступила к работе в формате видеоконференции", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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