Политическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме

ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Политическая подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начала переговоры в видеорежиме, сообщили во вторник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что во вторник состоятся переговоры рабочих подгрупп по Донбассу, в среду – видеоконференция контактной группы.
"Рабочая группа по политическим вопросам приступила к работе в формате видеоконференции", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.