Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T08:28
https://ria.ru/20200526/1571985825.html
В ЛНР из-за аварии на станции без воды остались тысячи квартир и домов
https://cdn21.img.ria.ru/images/103900/84/1039008452_0:152:3101:1896_1036x0_80_0_0_d80e8345f6e6887840765f57189d40d2.jpg
РИА Новости

В ЛНР из-за аварии на станции без воды остались тысячи квартир и домов

08:28 26.05.2020
170
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖилые дома в Луганской области, поврежденные обстрелом и пожаром
Жилые дома в Луганской области, поврежденные обстрелом и пожаром
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. В результате аварии на насосной станции 7,8 тысячи абонентов остались без водоснабжения в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) ЛНР.
"В связи с аварийной остановкой насосного агрегата была отключена насосная станция "Грушка" Лутугинского производственного участка ГУП ЛНР Лугансквода, в связи с чем была прекращена подача воды в населенные пункты Лутугино, Успенка, Георгиевка. Без водоснабжения остались 7,8 тысячи абонентов", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что подача воды возобновится по окончанию ремонтных работ.
Кран в ванной комнате
29 марта, 14:19Война в Сирии
Около миллиона сирийцев остались без питьевой воды из-за боевиков
000201
Обсудить 0
ЛуганскводаЛуганская Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий на КПП
В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев посмертно наградил полицейских, погибших на блокпосту в Алма-Ате
Анализы на коронавирус в лаборатории
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 282 пациента с коронавирусом
Сотрудники МЧС во время тушения пожара
Площадь пожара под Самарой выросла до тысячи квадратных метров
Здание Счетной палаты РФ
Бизнесу нужны ясные перспективы в каждой отрасли, считает аудитор СП
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС
Американский эксперт: США не готовы к партнерству с Россией в космосе
Юлия Кузьменко
Киевский суд продлил арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета
Сотрудник пожарной службы
При пожаре в частном доме в Санкт-Петербурге пострадали двое
Сотрудник пожарной охраны
В Самарской области загорелись 11 жилых домов
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26
Разбившийся на Чукотке вертолет Ми-8 не ремонтировали перед взлетом
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Москве собрали крупнейшую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом
Статуя Фемиды
В Ижевске избивавшая сверстниц девочка получила два года колонии
Спасатели
В Оренбуржье нашли тело трехлетнего ребенка, потерявшегося на рыбалке
Вывеска сетевого магазина алкогольных и безалкогольных напитков «Красное&Белое».
Прокуратура нашла нарушения на складе "Красное & Белое" в Екатеринбурге
Раковая клетка 3D
Ученые нашли новый способ получения наночастиц золота для лечения рака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34COVID-19 выявили у 42 сотрудников САЭС и компаний Росатома в Десногорске
09:30"Рот Фронт" подал в суд на Roshen из-за этикетки конфет "Ромашки"
09:30Молдавия возобновила международное автобусное и железнодорожное сообщение
09:29В России провели более 9,1 миллиона тестов на коронавирус
09:26В столице Индии сгорело более тысячи хижин
09:24СК проверит сообщение об отсутствии доплат сельским врачам в Башкирии
09:24В Карелии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
09:21Разбившийся на Чукотке вертолет Ми-8 не ремонтировали перед взлетом
09:19Американский эксперт: США не готовы к партнерству с Россией в космосе
09:17СМИ: Россия обошла Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай в апреле
09:16Ученые нашли новый способ получения наночастиц золота для лечения рака
09:16Названы продукты, помогающие облегчить боль
09:15На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 21 584 человек
09:15В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
09:14Около 29 тысяч жителей Свердловской области остаются без электричества
09:14В Японии началась выдача пособий гражданам
09:13В Москве за сутки 8033 пациента вылечились от коронавируса
09:11Прокуратура нашла нарушения на складе "Красное & Белое" в Екатеринбурге
09:04Площадь пожара под Самарой выросла до тысячи квадратных метров
09:02На Дальний Восток поступила вторая партия средств защиты для медиков
Лента новостейМолния