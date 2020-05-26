В ЛНР из-за аварии на станции без воды остались тысячи квартир и домов

ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. В результате аварии на насосной станции 7,8 тысячи абонентов остались без водоснабжения в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) ЛНР.
"В связи с аварийной остановкой насосного агрегата была отключена насосная станция "Грушка" Лутугинского производственного участка ГУП ЛНР Лугансквода, в связи с чем была прекращена подача воды в населенные пункты Лутугино, Успенка, Георгиевка. Без водоснабжения остались 7,8 тысячи абонентов", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что подача воды возобновится по окончанию ремонтных работ.