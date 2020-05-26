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2020-05-26T08:21
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В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
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РИА Новости

В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ

08:21 26.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на КПП
Военнослужащий на КПП
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий на КПП. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Украинские силовики третьи сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили во вторник РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 23 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
24 мая, 15:45
В ЛНР сообщили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения
"За 25 мая... обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащий ДНР на КПП
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СЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
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