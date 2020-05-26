В Ижевске избивавшая сверстниц девочка получила два года колонии

В декабре 2019 года 16-летняя девочка из Ижевска стала фигурантом уголовных дел по статьям "побои или иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений" и "хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия" после того, как в социальных сетях появилось видео избиения школьницы сверстниками. В ходе проверки полицейские установили, что в октябре она совместно со школьниками избила 17-летнюю знакомую, издевалась над ней и применяла электрошокер. Также следователи выяснили, что девочка неоднократно вымогала у несовершеннолетнего деньги с применением насилия.