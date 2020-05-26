Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T08:15
https://ria.ru/20200526/1571985544.html
В Ижевске избивавшая сверстниц девочка получила два года колонии
https://cdn23.img.ria.ru/images/154810/30/1548103001_0:0:3070:1728_1036x0_80_0_0_c0aa4ce4e3937ff9362143358f0ebe68.jpg
РИА Новости

В Ижевске избивавшая сверстниц девочка получила два года колонии

08:15 26.05.2020
1551
© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
УФА, 26 мая – РИА Новости. Суд приговорил к двум годам колонии девочку из Ижевска, которая избивала сверстниц и вымогала деньги у несовершеннолетнего, сообщает следственное управление СК РФ по Удмуртии.
В декабре 2019 года 16-летняя девочка из Ижевска стала фигурантом уголовных дел по статьям "побои или иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений" и "хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия" после того, как в социальных сетях появилось видео избиения школьницы сверстниками. В ходе проверки полицейские установили, что в октябре она совместно со школьниками избила 17-летнюю знакомую, издевалась над ней и применяла электрошокер. Также следователи выяснили, что девочка неоднократно вымогала у несовершеннолетнего деньги с применением насилия.
"Приговором суда она осуждена к наказанию в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении удмуртского следкома.
Как сообщалось, видеозапись расправы сделал один из участников побоев и разместил в интернете, остальные участники инцидента в силу возраста не могут быть привлечены к уголовной ответственности. Обвиняемой, как зачинщице расправы, грозило до 6 лет лишения свободы.
Дверь зала судебных заседаний
Вчера, 16:30
Родители подростка, избившего сверстника в Москве, выплатят компенсацию
6201130
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Удмуртская Республика (Удмуртия)ИжевскПроисшествия
Рекомендуем
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой
У девочки все хорошо: омбудсмен о малышке, с рождения жившей в больнице
Из перинатального центра в Москве забрали жившую там с рождения девочку
Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3)
Скважина, которая перевернула представления о Земле
Игорь Артамонов
В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
Логотип компании Apple на магазине Apple store в Нью-Йорке
Названы цены на все модели iPhone 12
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Скорая помощь. Индия
Родители по ошибке заживо похоронили младенца
Мэр Москвы Сергей Собянин
Власти Москвы планируют смягчить ограничения по коронавирусу
В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы
В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы в ВОВ
Сотрудник МЧС
В Оренбуржье ищут пропавшего на рыбалке трехлетнего мальчика
Сломанное дерево после ураганного ветра в Свердловской области
Число погибших из-за урагана в Свердловской области выросло до четырех
Бланки ответов на пробном ЕГЭ по математике в московской школе с углубленным изучением английского языка № 1284
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
"Вектор" назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
Спасатели
В Оренбуржье нашли тело трехлетнего ребенка, потерявшегося на рыбалке
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
МИД Китая ответил на слова советника Трампа о вакцине от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34Более 40 работников Смоленской АЭС заразились коронавирусом
09:30"Рот Фронт" подал в суд на Roshen из-за этикетки конфет "Ромашки"
09:30Молдавия возобновила международное автобусное и железнодорожное сообщение
09:29В России провели более 9,1 миллиона тестов на коронавирус
09:26В столице Индии сгорело более тысячи хижин
09:24СК проверит сообщение об отсутствии доплат сельским врачам в Башкирии
09:24В Карелии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
09:21Разбившийся на Чукотке вертолет Ми-8 не ремонтировали перед взлетом
09:19Американский эксперт: США не готовы к партнерству с Россией в космосе
09:17СМИ: Россия обошла Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай в апреле
09:16Ученые нашли новый способ получения наночастиц золота для лечения рака
09:16Названы продукты, помогающие облегчить боль
09:15На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 21 584 человек
09:15В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
09:14Около 29 тысяч жителей Свердловской области остаются без электричества
09:14В Японии началась выдача пособий гражданам
09:13В Москве за сутки 8033 пациента вылечились от коронавируса
09:11Прокуратура нашла нарушения на складе "Красное & Белое" в Екатеринбурге
09:04Площадь пожара под Самарой выросла до тысячи квадратных метров
09:02На Дальний Восток поступила вторая партия средств защиты для медиков
Лента новостейМолния