В Узбекистане число заболевших COVID-19 достигло 3261

ТАШКЕНТ, 26 мая - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Число случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось еще на 46 и достигло 3261, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции , выявили первый в республике случай COVID-19. В понедельник число зарегистрированных случаев выросло до 3215, тринадцать пациентов скончались, 2607 выздоровели.

"По состоянию на 26 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3261", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Из новых 46 случаев, 44 - зафиксировано у лиц, прибывших из-за рубежа, 2 – внутри страны. В понедельник всего был зафиксирован 51 новый случай COVID-19, в воскресенье – 49, в субботу – 79.

По данным ведомства, сейчас на лечении находится 641 пациент с COVID-19, в том числе двое - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.