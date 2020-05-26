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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T08:14
https://ria.ru/20200526/1571985504.html
В Узбекистане число заболевших COVID-19 достигло 3261
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571824002_0:165:3116:1918_1036x0_80_0_0_4fbd9e571a3e70ce5060445a5188d090.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число заболевших COVID-19 достигло 3261

08:14 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 26 мая - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось еще на 46 и достигло 3261, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В понедельник число зарегистрированных случаев выросло до 3215, тринадцать пациентов скончались, 2607 выздоровели.
"По состоянию на 26 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3261", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Из новых 46 случаев, 44 - зафиксировано у лиц, прибывших из-за рубежа, 2 – внутри страны. В понедельник всего был зафиксирован 51 новый случай COVID-19, в воскресенье – 49, в субботу – 79.
По данным ведомства, сейчас на лечении находится 641 пациент с COVID-19, в том числе двое - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.
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Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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