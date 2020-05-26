В Таиланде выявили три новых случая коронавируса

БАНГКОК, 26 мая – РИА Новости. В Таиланде во вторник выявлены три новых случая коронавируса , смертей от инфекции за прошедшие сутки не было, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня в Таиланде зарегистрированы три случая заражения. Все трое новых пациентов поступили в больницы из государственного карантина после возвращения из-за границы вывозными авиарейсами. Смертей от инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано", - сказал он.

"Все новые пациенты – граждане Таиланда. Это женщина в возрасте 51 года, массажистка по профессии, вернувшаяся на родину 12 мая из России, и двое мужчин, оба в возрасте 45 лет, работавшие по найму в Кувейте и вернувшиеся в Таиланд 14 мая" - сказал Висануйотхин.

У всех троих пациентов заболевание пока проходит с минимальными симптомами, добавил он.

Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 26 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3 045 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 57, полностью выздоровевших – 2 929 человек, в больницах на лечении находятся 59 человек.