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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T08:04
https://ria.ru/20200526/1571985218.html
В Таиланде выявили три новых случая коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568749681_0:416:2901:2047_1036x0_80_0_0_2967cfe3dd0ea0ddc06ee12df88df3a7.jpg
РИА Новости

В Таиланде выявили три новых случая коронавируса

08:04 26.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске на улице Пхукета
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета. Архивное фото
БАНГКОК, 26 мая – РИА Новости. В Таиланде во вторник выявлены три новых случая коронавируса, смертей от инфекции за прошедшие сутки не было, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня в Таиланде зарегистрированы три случая заражения. Все трое новых пациентов поступили в больницы из государственного карантина после возвращения из-за границы вывозными авиарейсами. Смертей от инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано", - сказал он.
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"Все новые пациенты – граждане Таиланда. Это женщина в возрасте 51 года, массажистка по профессии, вернувшаяся на родину 12 мая из России, и двое мужчин, оба в возрасте 45 лет, работавшие по найму в Кувейте и вернувшиеся в Таиланд 14 мая" - сказал Висануйотхин.
У всех троих пациентов заболевание пока проходит с минимальными симптомами, добавил он.
Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 26 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3 045 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 57, полностью выздоровевших – 2 929 человек, в больницах на лечении находятся 59 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КувейтБангкокТаиландВ мире
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