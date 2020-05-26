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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T03:37
https://ria.ru/20200526/1571982956.html
Число выявленных случаев COVID-19 в Мексике превысило 70 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_87d62cd71d7f148281760a588184c814.jpg
РИА Новости

Число выявленных случаев COVID-19 в Мексике превысило 70 тысяч

03:37 26.05.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 23 мая - РИА Новости. Общее число заражений новым коронавирусом достигло в Мексике 71 105, за день подтверждены 454 летальных случая, сообщил в ходе пресс-конференции глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.
"Число выявленных за все время случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 71 105, из них активных случаев 20% - 14 020 человек, болеющих в настоящий момент", - сказал он.
Первый случай COVID-19 был выявлен в Мексике 28 февраля. По данным минздрава, за минувшие сутки общее число случаев заражения выросло на 2485, число активных случаев с симптомами, проявившимися в последние 14 дней, сократилось на 227.
Число летальных случаев COVID увеличилось на 454 за день - до 7633, еще у 641 умершего подозревают коронавирус. Общее число исследованных пациентов - 225 650.
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Страна, согласно оценкам и графикам минздрава, проходит пик эпидемии коронавируса, власти ожидают снижения интенсивности эпидемии с прошлой недели, однако ежедневная статистика по-прежнему близка к пиковым показателям.
Большинство случаев новой коронавирусной инфекции зафиксированы в городе (20 235) и штате Мехико (11 523), в 80% штатов страны зафиксированы менее 500 случаев заболевания.
Ряд регионов, не затронутых эпидемией, начал ослаблять карантинные меры 18 мая. С 1 июня вводится система регионального светофора из четырех фаз, которая в зависимости от эпидемиологической обстановки будет регулировать возобновление всех видов деятельности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
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