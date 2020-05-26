Число выявленных случаев COVID-19 в Мексике превысило 70 тысяч

МЕХИКО, 23 мая - РИА Новости. Общее число заражений новым Общее число заражений новым коронавирусом достигло в Мексике 71 105, за день подтверждены 454 летальных случая, сообщил в ходе пресс-конференции глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

"Число выявленных за все время случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 71 105, из них активных случаев 20% - 14 020 человек, болеющих в настоящий момент", - сказал он.

Первый случай COVID-19 был выявлен в Мексике 28 февраля. По данным минздрава, за минувшие сутки общее число случаев заражения выросло на 2485, число активных случаев с симптомами, проявившимися в последние 14 дней, сократилось на 227.

Число летальных случаев COVID увеличилось на 454 за день - до 7633, еще у 641 умершего подозревают коронавирус. Общее число исследованных пациентов - 225 650.

Страна, согласно оценкам и графикам минздрава, проходит пик эпидемии коронавируса, власти ожидают снижения интенсивности эпидемии с прошлой недели, однако ежедневная статистика по-прежнему близка к пиковым показателям.

Большинство случаев новой коронавирусной инфекции зафиксированы в городе (20 235) и штате Мехико (11 523), в 80% штатов страны зафиксированы менее 500 случаев заболевания.

Ряд регионов, не затронутых эпидемией, начал ослаблять карантинные меры 18 мая. С 1 июня вводится система регионального светофора из четырех фаз, которая в зависимости от эпидемиологической обстановки будет регулировать возобновление всех видов деятельности.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.